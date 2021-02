[L'industrie c'est fou] Ce robot chanteuse est trop humain... ou pas assez

Il existe entre l’humain et le robot une zone de transition dans laquelle les robots humanoïdes peuvent devenir effrayants. Telle est la théorie du japonais Mori Masahiro publiée en 1970. Il a nommé cette zone « vallée de l’étrange », c’est-à-dire le stade où, à mesure qu’un robot tend à ressembler à un humain, ses imperfections nous apparaissent comme monstrueuses.

Le britannique Engineered Arts fait fi de ce phénomène bien connu avec sa dernière création qui tente d'imiter au mieux les gestuelles humaines. Cette entreprise, basée à Falmouth, au Sud-Ouest de l’Angleterre est spécialisée dans la conception et la construction d’automates destinés aux parcs d’attraction. De quoi traumatiser des générations entières de bambins.

Dans la peau de Céline Dion

Baptisé Cleo, le robot de Engineered Arts dispose de plusieurs cordes à son arc quand bien même il est dénué de cordes vocales. Cleo pouse la chansonnette sur un standard de soul et un tube de Céline Dion (la BO de Titanic comme un symbole); Elle se lance aussi dans des imitations gênantes de personnages de films, de Kill Bill à Alien. Pire que votre tata éméchée en fin de repas de famille. Attention : en fin de vidéo, les images du robot sans sa peau peuvent choquer les âmes les plus sensibles.

Cleo est capable de mener de courtes conversations. Ses yeux sont dotés de capteurs optiques permettant la reconnaissance faciale. L’agilité de ses bras lui permet d’effectuer d’amples mouvements et même de se gratter la tête. Pour le concevoir, les ingénieurs d’Engineered Arts ont utilisé la plate-forme Mesmer.

Quand mieux devient moins bien

N’espérez cependant pas trop sympathiser avec Cleo, car comme on peut le voir dans la vidéo, elle ne semble pas capable de sourire. Ni même d’effectuer un quelconque mouvement du visage hormis le clignement des yeux. Malgré le travail des ingénieurs, Cleo se trouve confrontée à un os commun aux robots anthropoformes : plus ils se rapprochent d’un humain et plus le nombre de détails et de mimiques manquants saute aux yeux. Cleo se retrouve plus que jamais enlisée dans la vallée de l’étrange.

Disney a depuis plusieurs années anticipé cette problématique et ne cherche plus à présenter dans ses parcs d’attraction des robots humains. Ce sont au contraire les personnages fictifs, comme celui de Belle de La Belle et la Bête qui sont robotisés, sous les traits du dessin-animé mais en exagérant les expressions et les émotions.

La théorie de Mori Masahiro laisse pourtant planer un espoir. Au-delà d’un certain degré de ressemblance, le robot peut sortir de la vallée de l’étrange pour s’attirer toute la sympathie des vrais humains. Mais il y a encore du travail !