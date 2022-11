[L'industrie c'est fou] Ce robot agricole peut éliminer 200 000 mauvaises herbes par heure

Spécialisée dans la robotique agricole, la start-up américaine Carbon Robotics avait déjà présenté un premier robot tueur de mauvaises herbes en avril 2021. Il y a quelques mois, elle a dévoilé un nouveau modèle plus puissant et plus pratique, puisqu'il peut s'accrocher à l'arrière de nombreux tracteurs. Autonome, l'appareil baptisé LaserWeeder est en mesure d'éliminer jusqu'à 200 000 mauvaises herbes par heure et de nettoyer ainsi sept hectares par jour environ.

Une intelligence artificielle associée aux lasers

Pour atteindre un tel niveau de performance, la machine a été équipée de capteurs Lidar, de cartes graphiques Nvidia, de 12 caméras à haute résolution et de 30 lasers à dioxyde de carbone (soit presque quatre fois plus que sur le précédent modèle de l'entreprise), dotés chacun d'une puissance de 150W. Une fois les plantes indésirables identifiées par l'intelligence artificielle de l'ordinateur intégré, les lasers peuvent faire feu avec une précision de l'ordre du millimètre, à raison d'un tir toutes les 50 millisecondes. La start-up garantit bien sûr que la qualité et le goût des récoltes ne sont en rien affectés par ce dispositif. Pas de vague saveur de brûlé en vue a priori.

«Nous avons prouvé l'efficacité de notre technologie de désherbage au laser et les immenses avantages qu'elle offre aux agriculteurs, notamment des cultures et des sols plus sains, une utilisation réduite d'herbicides et une diminution des coûts de produits chimiques et de main-d'œuvre», a déclaré Paul Mikesell, PDG et fondateur de Carbon Robotics, dans un communiqué. Le prix d'achat du LaserWeeder n'est pas précisé, mais l'entreprise assure que la facture est rentabilisée au bout de deux à trois ans. Des promesses qui semblent convaincre les agriculteurs, car la totalité des stocks de 2022 ont déjà été écoulés. Les investisseurs semblent aussi y croire, puisque la société a levé 36 millions de dollars depuis sa création en 2018. Les mauvaises herbes n'ont qu'à bien se tenir.