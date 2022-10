[L'industrie c'est fou] Ce robot a battu le record du monde de course sur 100 mètres

Le 30 septembre, tous les regards des passionnés de robotique étaient tournés vers Optimus, le robot humanoide dévoilé par Elon Musk lors du AI Day de Tesla. Si le prototype montré durant l'événement est capable de faire coucou de la main ou esquisser maladroitement quelques pas de danse, il n'est pas encore en mesure de tenir debout ou de marcher tout seul. Mais, insiste son géniteur, le fantasque patron de Tesla, là n'est pas l'essentiel. Ce robot sera plus "intelligent" que des robots humanoïdes existants, plus sophistiqués, mais auxquels il "manque un cerveau". Sera-t-il capable un jour de ressentir des émotions humaines comme de la joie, de l'envie ou de la colère ?

Un Optimus plus abouti ressentirait sûrement de la jalousie en observant les exploits de Cassie, le robot bipède conçu par Agility Robotics, une spin-off de l'Université de l'Oregon (Etats-Unis). Celui-ci excelle dans ce qui est sans doute le plus grand défi pour un robot reposant sur deux jambes : l'équilibre, et par extension, la marche. En 2021, le robot avait parcouru cinq kilomètres à "pied" dans le campus de l'université, en 53 minutes seulement. Et sans ciller. Il s'est aussi illustré en montant et descendant des escaliers de façon autonome.

En 2022, ses concepteurs ont voulu mettre Cassie à l'épreuve, en lui apprenant la course. Ils l'ont donc entrainé pour l'épreuve reine de la course à pied : le 100 mètres. Cassie n'est pas encore en mesure de rivaliser avec Usain Bolt ou même avec un humain peu entrainé, mais il a parcouru les 100 mètres en 24 secondes et 53 centièmes, sans tomber. Ce qui en fait le robot bipède le plus véloce du monde.

Toute la difficulté, selon les chercheurs qui ont supervisé la performance, ne consiste pas à atteindre une vitesse de croisière correcte, mais à démarrer et à s'arrêter en position debout sans chuter. "Le démarrage et l'arrêt en position debout sont plus difficiles que la partie course, de la même manière que le décollage et l'atterrissage sont plus difficiles que le pilotage d'un avion", explique le professeur d'intelligence artificielle Alan Fern. "Ce résultat de 100 mètres a été obtenu grâce à une collaboration profonde entre la conception du matériel mécanique et une intelligence artificielle avancée pour le contrôle de ce matériel." Nul doute que Cassie et ses concepteurs débordent d'idées pour aller encore plus vite, plus haut et plus fort.