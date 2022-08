[L'industrie c'est fou] Ce revêtement miracle efface les rayures de votre voiture en 30 minutes

Vous en connaissez forcément un. Il chérit sa voiture plus que sa propre mère, la lustre tous les matins pour qu'elle brille de mille feux et préférerait se couper un doigt plutôt que de constater une (légère) rayure sur une portière. Comme le rapporte New Atlas, ces passionnés incompris pourront enfin bientôt se garer le cœur léger, grâce à la récente invention de scientifiques sud-coréens. Le revêtement transparent qu'ils ont créé est en effet capable de soigner les autos amochées, en effaçant les vilaines égratignures.

De multiples applications

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont utilisé une structure de polymères composée de polyols acryliques, des espèces de glucides contenant l'acide gras de l'éthylène, et l'ont mélangée avec un colorant photothermique organique captant la lumière infrarouge. Ces polymères, qui disposent de liens dynamiques, réagissent lorsqu'ils sont stimulés (par l'effet d'une griffure par exemple) et retrouvent leur forme originelle grâce à la chaleur du soleil. Une exposition de 30 minutes suffit à les activer et ainsi à faire disparaître la rayure. Le temps d'attente peut même être réduit grâce à un rayon de lumière concentrée. Une simple loupe a permis aux responsables de l'étude d'obtenir le même résultat en 30 secondes seulement.

Si des solutions similaires ont déjà été développées il y a quelques dizaines années, à l'image du Scratch Shield proposé par le constructeur japonais Nissan, la technique auto-cicatrisante de ces scientifiques sud-coréens serait l'une des plus rapides sur le marché. De plus, elle aurait aussi l'avantage d'être beaucoup plus économe en énergie que la plupart des méthodes disponibles, qui nécessitent souvent des pistolets thermiques ou des lampes à UV concentrés. Elle pourrait d'ailleurs également servir à réparer les smartphones fissurés ou certains matériaux de construction et peut-être, qui sait, avant même que le moindre juron ne soit poussé.