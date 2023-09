[L’industrie c’est fou] Ce pont fabriqué en pales d'éoliennes peut supporter une charge de 30 tonnes

Et si les éoliennes servaient à construire… des ponts ? Celles-ci florissent un peu partout dans le monde à mesure que les pays amorcent leur transition énergétique. Dans l’Hexagone, par exemple, la puissance installée de l’éolien terrestre doit atteindre entre 33,2 et 34,7 gigawatts d’ici 2028 (celle de l’éolien offshore entre 5,2 à 6,2 GW) contre 21 520 mégawatts au total en 2023. Mais, outre la pollution visuelle, les nuisances sonores, et les risques de collision avec les oiseaux que les opposants à son déploiement lui reprochent, se pose la question de leur fin de vie.

Selon l’Ademe, ces géants d’acier et de composites sont recyclables à plus de 90%. Leurs pales, difficiles à valoriser, sont le plus souvent enfouies ou incinérées lorsqu’elles se trouvent hors d’usage après une vingtaine d’années. Pour leur offrir une seconde vie, un réseau de recherche irlando-américain a eu l’idée de les utiliser pour construire des ponts, ou plus exactement, des passerelles à destination des piétons et des cyclistes baptisées BladeBridges. Ils ont bâti deux ouvrages capables de supporter 30 tonnes comprenant deux pales chacun. L’un de 7 mètres de portée en Irlande du Nord et le second 5 mètres de portée en Irlande, près de Cork. Un troisième est d’ores en construction à Atlanta, aux Etats-Unis.

Des abribus et des tours de télécommunication

«Étant donné qu'un grand nombre de pales arrivent en fin de vie, nous devons trouver des moyens de les transformer en quelque chose d'utile», affirme la professeur Jennifer McKinley, membre du réseau Re-wind, citée dans un communiqué de l’université Queen de Belfast. Forts de leur réussite, les chercheurs étudient désormais la possibilité d’utiliser des pales d’éoliennes usagées pour construire des abribus, des barrières ou encore des tours de télécommunication. Un an auparavant, des scientifiques étasuniens étaient parvenus à intégrer de la résine de pales d’éoliennes transformée à une recette d'oursons en gélatine !