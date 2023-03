[L’industrie c’est fou] Ce podomètre pour poules garantit un élevage en plein air

Dans le secteur des ovoproduits, les promesses de respect du bien-être animal prennent de plus en plus de place. Le producteur australien Honest Eggs Co veut prouver qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air, en démontrant que ses gallinacés sont sportifs et élevés en plein air. Pour ce faire, l'entreprise a lancé Fitchix, le premier podomètre pour poules. Installé sur leur dos sans pour autant entraver leurs mouvements, ce tracker comptabilise leur nombre de pas afin qu'il soit inscrit sur la coquille de leur œuf. Un dispositif imaginé par VMLY&R, une société américaine spécialisée dans le marketing, et le collectif australien de réalisateurs Airbag.

Ce coup marketing vise également à rassurer les consommateurs australiens qui peinent parfois à se repérer dans la catégorisation des œufs. «[C’est] une usine à gaz de conventions d'appellation, toutes conçues pour donner l'impression que les poules sont élevées dans de bonnes conditions. La réalité est souvent tout autre. […] FitChix est une innovation qui apporte la preuve irréfutable que les poules des élevages Honest Eggs mènent une vie libre et saine», explique Jake Barrow, le PDG d’Honest Eggs Co., au média britannique The Drum.

Les vaches ont aussi le droit à leur podomètre

Ce capteur rappelle le compteur de pas pour vache de la société israélienne Afimilk. En plus de tracker les foulées des bovins, celui-ci est capable de détecter lorsqu'ils se lèvent ou se couchent. Un moyen pour les éleveurs de repérer précocement un éventuel problème de santé, les chaleurs ou encore les mises bas. Ces innovations plairont sûrement aux maniaques du podomètre qui ne parviennent pas à dormir sur leurs deux oreilles s’ils n’ont pas marché 10 000 pas au cours de leur journée. Mais, comme pour les humains, il est difficile d’estimer combien de pas devrait avoir effectué un animal pour considérer qu'il a fait suffisamment d’exercice...