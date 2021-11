[L'industrie c'est fou] Ce pistolet Nerf géant tire des fléchettes à 80 km/h

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Michael Pick Ce pistolet est capable de projeter des fléchettes à 76 mètres de distance.

A l'approche des fêtes de fin d'année, des millions d'enfants du monde entier demanderont sans doute un pistolet Nerf, afin de pouvoir affronter leurs amis et exaspérer défier leurs parents. Michael Pick, un ingénieur en logiciels spatiaux originaire d'Alabama (Etats-Unis), n'aura pas besoin d'adresser une lettre au Père Noël. Bien qu'il ait largement passé l'âge de jouer à la guéguerre, il a fabriqué lui-même l'objet de ses désirs. Un joujou introuvable dans les rayons jouets de nos supermarchés, puisqu'il s'agit tout bonnement du plus puissant pistolet Nerf jamais conçu.

Nintendo Switch et MacBook Pro

Reproduction fidèle du Nerf N-Strike Elite Longshot CS-6, cette arme de 3,81 mètres et pesant près de 100 kilos repose sur une structure en bois. Les autres pièces, telles que les lunettes, les mécanismes internes ou les capuchons des projectiles en mousse, ont été imprimés en 3D puis peintes aux couleurs du modèle original. Un réservoir à air comprimé de paintball et un mécanisme électrique cachés à l'arrière du pistolet géant lui permettent de projeter ses fléchettes de 30 cm à une vitesse de 80 km/h et à une distance de 76 mètres. Lors de plusieurs essais, Michael Pick a réussi à exploser des tasses, traverser des citrouilles et même briser des blocs de béton. Fort heureusement, il ne semble pas avoir testé son fusil sur un être humain.

Ce n'est pas la première fois que cet ingénieur s'amuse à créer des objets complètement hors norme. Sur sa chaîne YouTube, on peut également découvrir une Nintendo Switch de près de 2 mètres et un MacBook Pro d'une dizaine de centimètres, tous deux fonctionnels. Grâce à sa dernière invention, il a inscrit son nom dans le Guinness World Records, qui a reconnu que son pistolet Nerf était le plus long de la planète. Le dernier détenteur du record, fabriqué par un autre ingénieur, mesurait (seulement ?) 1,82 mètre.