[L’industrie c’est fou] Ce parfum américain retranscrit l’odeur des balles de tennis

Le crissement des chaussures sur la résine, le bruit, comme un coup de fusil, à chaque de raquette, l'ahanement des athlètes... La retransmission des matches de tennis de l’US Open, qui se déroule du 28 août au 10 septembre à New York (Etats-Unis), fait déjà vibrer nombre de passionnés. Ne manque que l'odeur, si caractéristique, des balles en feutre jaune. Un vide bientôt comblé pour qui veut vivre l'événement pleinement. A l’occasion du tournoi, la marque américaine de parfums DS & Durga lance Crush Balls, un parfum censé se rapprocher de l’odeur des balles de tennis.

Pas de grand chelem à prévoir pour les porteurs du parfum, mais des notes d’herbe et de romarin en tête, de fleurs de haies et de coton blanc en coeur, mais aussi, de manière plus surprenante, «de duvet jaune, d’accord sportif, et de surface dure» – le tournoi hébergé dans le complexe de Flushing Meadows se déroulant sur le fameux «quick». Un inventaire onirique à retrouver en flacon de 50ml, rempli de composants à base d’huiles essentielles (citral, citronellol, eugénol, farnésol, géraniol…), que l’on retrouve dans de nombreux parfums.

«J’adore le tennis. Toi aussi. Rien de tel que d’entrer sur le terrain pour écraser des balles. Le tennis est toute une culture qui évolue à l’échelle mondiale. Je voyais comment on pouvait s'y perdre. Laisser le calendrier du tennis régir la vie des pratiquants. J'admire leur dévouement. Tout cela pour frapper la balle parfaite au-dessus du filet avec une raquette», narre David Seth Moltz, le cofondateur en 2009 de DS & Durga, dans le quartier new-yorkais de Brooklyn.

D’autres parfums surprenants

En matière de fragrances surprenantes, l’industrie de la parfumerie n’en est pas à son coup d’essai. Jeu, set et match avec, il y a deux ans, un parfum à l’odeur d’essence créé par Ford, afin de flatter la nostalgie des nouveaux propriétaires d’un véhicule électrique lors de l’évocation olfactive des voitures thermiques. Le kyphi, une sorte d'encens égyptien vieux d'au moins 3 500 ans, a quant à lui été lancé en 2022 par un atelier parisien pour titiller l’attention des passionnés de pharaons .

Une créativité qui a un coût. Pour se parfumer avec Crush Balls et faire valoir votre passion pour le tennis, il faudra débourser 280 dollars (258,7 euros). Un prix toujours bien inférieur à une place aux premières loges du stade Arthur-Ashe où Carlos Alcaraz a gagné, l'année dernière, son premier titre en grand chelem.