[L'industrie c'est fou] Ce drone vole avec des ailes à base de riz

Vous reprendrez bien un peu de drone? Une étude de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), présentée à l'International conference on intelligent robots and systems à Kyoto (Japon) le 23 octobre, a montré la fabrication d’un drone doté d’ailes... comestibles. L’étude n’a pas encore été publiée en ligne, mais a pu être consultée par le magazine IEEE Spectrum. L’usage des drones pour livrer de la nourriture et de l’eau est encore très limité, car les drones ne peuvent transporter que 30% de leur poids en charge utile et il est difficile de l’augmenter sans faire croître dans le même temps le poids et la taille du robot volant.

Une optimisation mécanique et nutritionnelle

Les chercheurs de l’EPFL ont réussi à augmenter le pourcentage de charge utile à 50%, en rendant les ailes comestibles. Ces ailes ont été faites à base de galettes de riz – comme celles que l’on trouve généralement en rayon bio – liées par une gélatine, qui fait office de colle comestible. Ces galettes ont été choisies, car leur structure est très similaire à celle du polypropylène expansé (PPE), souvent utilisé en tant qu’isolant, mais aussi en tant que matériau de construction des ailes de drone. D’après les chercheurs, les galettes de riz, si elles sont moins résistantes que le PPE, affichent des propriétés mécaniques satisfaisantes, tout en limitant le poids des ailes.

Cette innovation ne peut servir qu’en cas d’urgence, car les qualités gustatives et nutritionnelles des galettes de riz sont limitées. Pour une envergure des ailes de 700 centimètres, le drone peut livrer 300 kilocalories de nourriture, avec 80 grammes de charge disponible pour apporter de l’eau ou des vitamines, entre autres. La prochaine étape des chercheurs? Rendre les autres parties du drone comestibles, par impression 3D ou moulage.