[L'industrie c'est fou] Ce camping-car de luxe inclut une Bugatti Chiron... Pour 6,5 millions d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Volkner Le système audio de ce camping-car coûte à lui seul 300 000 euros...

Avec ses multiples records de vitesse et son design unique, la Bugatti Chiron fait rêver bon nombre d'amateurs de sensations fortes. Spécialisé dans les camping-cars de luxe, le constructeur allemand Volkner a décidé de capitaliser sur son attrait pour séduire de nouveaux clients fortunés. Son dernier modèle, présenté lors du Caravan Salon 2021 organisé à Dusseldorf du 27 août au 5 septembre, peut être livré avec un exemplaire de la supercar, rangée dans un garage dédié.

Nommé Performance S, le camping-car en question mesure 12 mètres de long pour 4 mètres de haut. L'intérieur s'apparente à un temple de l'opulence, doté de meubles tellement brillants qu'ajouter des miroirs semblerait inutile. L'ébène de Macassar, le cuir de haute qualité et les autres matériaux précieux ont de quoi faire pâlir les suites prestigieuses des plus grands hôtels cinq étoiles. Au-delà du visuel, les fabricants ont aussi pensé à chouchouter les oreilles de leurs clients, en intégrant un système audio Burmester, qui coûte à lui seul 300 000 euros.

Crédit photo Volkner

Batteries et panneau solaire

Si le salon raffiné, la chambre et son lit double, ou la salle de bains, équipée d'une douche à effet pluie, ne suffisent pas à convaincre les acheteurs potentiels, les options dont dispose la cuisine ôteront peut-être leurs doutes. Plaque de cuisson à induction, four, micro-ondes, cave à vin, poste de travail et machine à expresso... What else? Enfin, pas de crainte concernant une éventuelle panne: le Performance S est pourvu d'un groupe de batteries au lithium, d'un panneau solaire sur le toit de 2 000 W et d'un générateur de 8 kW.

Pour mettre la main sur ce véhicule extravagant et sur sa Bugatti, il faudra débourser au total 6,5 millions d'euros. Le camping-car peut aussi être acheté seul, pour un peu plus de 2 millions d'euros. Dans ce cas, les clients pourront décider d'occuper le garage avec leur propre Lamborghini, un jet-ski ou une moto électrique Curtiss. Ou même une Renault Twingo, même si l'association semble légèrement plus improbable.