Un monstre de métal de 220 tonnes. A ses pieds, il y a fort à parier que même un géant pourrait être saisi d’un sentiment de petitesse. Et de vertige, à réfléchir à la quantité de matières premières nécessaires pour construire d’un tel engin, qui a déjà émis son pesant de CO2 avant d’avoir parcouru un seul kilomètre. Mais en phase de roulage, c’est à zéro que tombent les rejets de dioxyde de carbone du prototype présenté par Anglo American le 6 mai. Pour cause : le groupe britannique le décrit comme le plus gros camion de transport minier au monde roulant à l’hydrogène.

C’est sans doute aussi le premier engin de cette taille à avoir été rétrofité. A l’image des véhicules particuliers et utilitaires, le nuGen – c’est son petit nom – est un modèle diesel transformé. Vaste chantier. Le véhicule est maintenant doté d’une double motorisation : les piles à combustible embarquées dans ce géant des mines délivrent une puissance de 800 kW, et son pack batterie offre une capacité de 1,2 MWh… Soit une vingtaine de batteries de Renault Zoé – qui montent à 52 KWh. De quoi lui permettre d'embarquer 290 tonnes de charge utile. Là encore, cela fait un paquet de Zoé.

900 000 litres de diesel par an

Ce véhicule aux airs de Lego sous stéroïdes devrait opérer dans la mine de platine à ciel ouvert d’Anglo American à Mogalakwena (Afrique du Sud). Dans le cadre du pilote, c’est Engie qui assure la production et la fourniture d’hydrogène renouvelable. A Mogalakwena, Anglo American dispose d’une unité de production d’hydrogène de 140 MW. L’infrastructure comporte un électrolyseur reliée à un champ de panneaux solaires. De quoi réduire la consommation de diesel du groupe, qui s’élève à 900 000 litres par an pour alimenter un seul de ces véhicules miniers. Un sacré budget à la pompe.

40 camions diesel pourraient faire l’objet d’un rétrofit à Mogalakwena dans le cadre de l’initiative nuGen. «Si ce projet pilote aboutit, nous pourrions réduire jusqu’à 80% de nos émissions liées au diesel dans nos mines à ciel ouvert en généralisant cette technologie à l’ensemble de notre flotte dans le monde», anticipe le directeur général du groupe, Duncan Wanblad, dans un communiqué. D’après le dirigeant, la flotte de camions représente «10 à 15% des émissions sur le scope 1 » de la société, qui souhaite atteindre « la neutralité carbone sur ses opérations d’ici à 2040».

Mais il en faudra plus pour atténuer l’impact environnemental de l’industrie minière. Selon McKinsey, l’exploitation minière est tenue pour responsable de 4 à 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour contenir le réchauffement climatique à 2°C, le cabinet considère que la filière doit « réduire les émissions de CO2 d’au moins 50% en 2050 par rapport au niveau de 2010 ». Avec notamment un travail sur le scope 3, à savoir les utilisateurs – comme les producteurs d’acier et d’alu ou les centrales à charbon. Et là, pas de camions hydrogène XXL à rétrofiter.