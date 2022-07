[L'industrie c'est fou] Ce burger vegan reproduit le goût de la chair humaine

Lassé de votre restaurant d'entreprise et de ses légumes flasques, vous cherchez une saveur nouvelle pour faire frétiller vos papilles ? Le burger commercialisé par la marque suédoise Oumph! à l'occasion d'Halloween devrait répondre à votre faim d'originalité. Au milieu des deux tranches de pain et des quelques feuilles de salade se cache en effet une expérience culinaire hors du commun : un steak au goût de chair humaine.

Une illusion savoureuse

D'emblée, l'entreprise a tenu à rassurer ses clients en promettant qu' « aucun être humain n'a été blessé lors du développement de ce produit ». Même les animaux ont été épargnés, puisqu'il s'agit en réalité d'un steak fabriqué à partir de protéines végétales. Spécialiste des substituts de viande à base de plantes, Oumph! explique avoir passé « un nombre incalculable d'heures » afin de déterminer les ingrédients nécessaires à sa recette.

A en croire les rares témoignages des tueurs en série cannibales, la viande humaine aurait un goût similaire à celui du porc, et une texture proche de celle du bœuf. Pour créer son succédané, la marque n'a pourtant eu besoin que de soja, de champignons, de blé, de graisses végétales ainsi que d'un « mystérieux mélange d'épices ». Les quelques courageux qui ont croqué dans ce burger à la sauce Hannibal Lecter n'y ont vu que du feu, persuadés qu'ils découvraient bien un nouveau type de produit carné.

Essor de la viande végétale

Cette audacieuse opération de communication a permis à Oumph! de remporter un Lion d'argent lors de l'édition 2022 du festival international de la créativité, l'une des plus prestigieuses compétitions du secteur de la publicité. N'en déplaise aux viandards convaincus, elle démontre qu'il est aujourd'hui possible de cuisiner n'importe quel type de nourriture en utilisant uniquement des végétaux, même pour substituer des mets que les gens sains d'esprit ne souhaiteraient jamais dévorer.

Ces avancées technologiques sont parfois vues d'un mauvais œil par les lobbies de la viande. Inquiets pour l'avenir de leur industrie, ils ont d'ailleurs poussé le gouvernement français à s'engager dans une lutte contre les appellations qu'ils considèrent fallacieuses, telles que « saucisses végétales », « lardons végans » et autres « steaks veggie ». Publié au Journal officiel le 29 juin, un décret prévoit ainsi d'interdire « la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson pour désigner des produits n’appartenant pas au règne animal », à partir du 1er octobre 2022. L'élevage étant responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, encourager la démocratisation de ces alternatives apparaît pourtant de plus en plus urgent.