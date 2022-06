[L'industrie c'est fou] Ce bracelet prévient les ouvriers des coups de chaleur

Sur les chantiers, le travail par fortes chaleurs peut être source de pénibilité, et engendrer des risques. En partenariat avec l’assureur Pro BTP, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a équipé, depuis juin 2021, 880 salariés d’entreprises du bâtiment, répartis dans neuf régions, de bracelets détectant les coups de chaleur, lorsque la température du corps s’élève au-delà de 39 degrés. Permettant de surveiller la température corporelle de leurs porteurs, les bracelets ont donné entière satisfaction, indiquent les promoteurs du projet, qui entendent les placer dans leur arsenal de mesures pouvant être prises en cas de canicule.

« Le bracelet s’avère un excellent complément à l’hydratation, qui reste un pilier de la prévention santé. Son intégration au quotidien est simple et pragmatique, le bracelet permettant d'anticiper une action avant même que des signaux extérieurs visibles ne se manifestent », explique David Antoine Malinas, directeur de la filiale française de Biodata Bank, à l’origine de l’appareil. Spécialisée dans l’e-santé, cette start-up japonaise créée en 2018 a intégré l’année suivante l’accélérateur de l’OPPBTP. Baptisé Heat Warning Watch – Canaria, le bracelet, en contact avec la peau, commercialisé depuis 2020, prévient à l’avance d’un risque thermique.

Des alertes émises en amont

Une alarme se déclenche pour avertir d’un risque, tandis qu’un voyant reste allumé tant que l’utilisateur est en danger. D’après Biodata Bank, 70% des alertes se déclenchent avant l’apparition de symptômes. Le bracelet fonctionne sans émissions d’ondes, et dispose d’une autonomie de plus de 3 mois et demi. Dans un contexte de réchauffement climatique, l’OPPBTP a récemment enrichi ses recommandations, en plus des dispositions traditionnelles (travailler aux heures les moins chaudes, s’hydrater plus fréquemment…) et avait intégré les spécificités des mesures sanitaires lors de la pandémie de Covid-19.