[L'industrie c'est fou] Caviar, champagne, médicaments... Les yachts bientôt ravitaillés par drones

Confinés chez eux lors des premières vagues de l'épidémie de Covid-19, de nombreux Français ont découvert les joies de la livraison à domicile et peinent à s'en passer. Les plus aisés sont cependant confrontés à une terrible injustice : impossible de commander leurs repas favoris lorsqu'ils naviguent sur les flots à bord de leur yacht. Chahine Bouaiache et Pierre Deyris entendent remédier à cette situation indigne, en développant des services de livraisons par drones à destination des navires de luxe et des cargos.

Fondée au printemps 2022, leur start-up Drones For Yachts entend profiter du vent favorable qui souffle actuellement sur le marché de la livraison par drones. « Tous les acteurs du e-commerce et les logisticiens s'emparent du sujet, assure Chahine Bouaiache, qui compte à son actif dix ans d'expérience chez Apple puis Tesla. Le cabinet Gartner prédit même un million de drones de livraison dans le monde dès 2026 ». L'entrepreneur se réjouit que l'Union européenne commence à réglementer leur utilisation, mais reconnaît qu'il est encore difficile d'opérer des lignes commerciales au-dessus des zones habitées. Dès lors, mettre le cap au large s'est rapidement imposé comme un choix stratégique.

399 euros la livraison par drone

Dans un premier temps, la jeune société veut s'adresser aux bateaux situés à une quinzaine kilomètres du port le plus proche, afin de garantir une livraison en 15 minutes maximum. Via une marketplace dédiée, l'équipage peut commander parmi une sélection d'articles dédiés à l'art de la table (caviar, champagne et autres plaisirs raffinés), d'accessoires multimédias mais aussi de produits de première nécessité. Outils nécessaires à une réparation d'urgence, médicaments, défibrillateurs... Drones for Yachts ne se limite pas (seulement) aux caprices de stars.

Pour effectuer les livraisons, les deux cofondateurs ont préféré une technologie européenne à celle proposée par le géant chinois DJI. « Fabriqué à Rome, le Beluga est l'un des meilleurs drones électriques de sa catégorie, affirme Chahine Bouaiache. Il peut voler jusqu'à 110 km/h et porter jusqu'à 5 kilos de charge utile, même par temps de pluie ». Une performance qui se répercute inévitablement sur la facture : chaque livraison coûte 399 euros. Autant dire qu'il vaut mieux éviter d'oublier le beurre.

Devenir des logisticiens du dernier kilomètre

« Cela peut paraître cher, mais cette solution est beaucoup plus rentable que d'envoyer deux ou trois salariés dans une vedette afin qu'ils fassent un aller-retour en quelques heures », argue le passionné d'aéronautique. Plus rentable, mais également (un tout petit peu) plus écologique. Une étude réalisée avec plusieurs partenaires aurait permis à Drones For Yachts d'établir que les bateaux annexes des yachts, souvent alimentés par des énergies fossiles, seraient responsables de 25% de la pollution au sein des marinas. La start-up n'envisage cependant pas de résoudre ce problème en militant tout bonnement pour l'interdiction de ces navires de luxe le long des côtes européennes, nettement plus efficace d'un point de vue environnemental.

Après avoir installé un hub en mai dernier à Vintimille (Italie) afin de desservir les clients au large de Monaco, la société espère signer d'ici à la fin de l'année avec la vingtaine de marinas qui se sont déjà montrées intéressées, puis équiper plus de 70 grands ports d'ici à trois ans. « Ce marché de niche n'est qu'une première étape, promet Chahine Bouaiache. A terme, nous envisageons de sortir du yachting afin de livrer d'un port à un autre, pour devenir des logisticiens du dernier kilomètre en Méditerranée ».