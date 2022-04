[L'industrie c'est fou] Bobigny offre un ballet de grues à ses habitants

Le marteau-piqueur qui vrille les tympans, la poussière qui pique les yeux et salit les chaussures, la circulation épouvantable... Indéniablement, les travaux urbains figurent au palmarès des pires cauchemars des citadins. Derrière leur masque d'acier, les machines infernales censées rénover nos quartiers cacheraient pourtant un potentiel artistique à même d'émouvoir le plus énervé des passants. C'est ce que croit la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis), qui a organisé lundi 11 avril un étonnant ballet de grues pour ses habitants.

Ce spectacle industriel s'est déroulé là où trônait autrefois le centre commercial Bobigny 2, dont la destruction a débuté à l'été 2020. Ses bâtiments vétustes seront bientôt remplacés par un nouveau cœur de ville, qui comprendra entre autres plus de 1 000 logements, 13 500 mètres carrés de commerces, une résidence étudiante, une grande surface alimentaire et un cinéma. Porté par le groupe immobilier Altarea Cogedim, le chantier s'étend sur 100 000 mètres carrés et mobilisera jusqu'à 800 employés lors de son achèvement, prévu pour la fin de l'année 2023.

La danse des grues à bobigny .. pic.twitter.com/lORGfRDxi8 — Abdel Sadi (@Abdel_Sadi) April 11, 2022

Musique électro-classique

« Ce chantier crée forcément des nuisances. La commune m’a demandé de mettre un peu de poésie dans tout cela, explique la chorégraphe Kitsou Dubois au Parisien. J’ai tout de suite été intéressée. Je me suis dit que ça pouvait être chouette d’humaniser ces grues, de travailler sur les lignes de ces machines, qui sont des objets assez étonnants avec ces mâts, ces flèches ». Connue pour son travail sur l'apesanteur, l'artiste a tenté de donner vie aux dix grues de 50 à 70 mètres de haut, au cours de deux shows d'environ 30 minutes.

Les monstres de fer ont ainsi dansé au rythme de la musique du compositeur Alexandre Bouvier, qui a choisi d'allier des sonorités électro à des morceaux classiques, telle que la célèbre cantate d'Antonio Vivaldi, Nisi Dominus. L'événement représentait également une occasion de rendre hommage aux quelque 2 500 grutiers de France, un métier où les tensions de recrutement s'intensifient.