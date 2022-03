[L'industrie c'est fou] Bientôt une première œuvre d'art sur la Lune

« Reconnecter l’humanité à elle-même, aux autres, à son créateur et, finalement, à l’âme de la Terre ». Tel est l'objectif, un brin perché, que l'artiste britannique Sacha Jafri souhaite atteindre avec sa toute nouvelle œuvre. Baptisée We Rise Together – with the Light of the Moon, celle-ci ne sera pas exposée dans les galeries les plus branchées de la planète, mais sur la Lune. Un événement historique, dont les premiers contours ont été dévoilés lors de l'exposition universelle de Dubaï.

L'œuvre en question prend la forme d'une toile en aluminium plaqué or, sur laquelle figurent des dizaines de cœurs entrelacés. Celle-ci aurait été fabriquée avec des matériaux spécifiquement prévus pour résister aux conditions extrêmes du satellite naturel de la Terre, où les températures varient de -247°C à 123°C, mais les détails du processus de création n'ont pas encore été précisés. En revanche, l'artiste a d'ores et déjà indiqué que plusieurs NFT autour de l'événement seraient mis en vente, et qu'une partie des bénéfices sera reversée à des associations caritatives.

Un nouveau challenge

Cette mission, dont le lancement devrait avoir lieu dans les prochains mois, n'a pourtant rien d'une farce destinée aux adeptes de cryptomonnaies, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services. Annoncé par la Nasa en 2018, il consiste à solliciter des sociétés privées pour envoyer sur la Lune des instruments scientifiques, des équipements et des engins spatiaux, afin de préparer le grand retour des astronautes. Le projet artistique réunit ainsi plusieurs entreprises réputées du secteur, à l'image du britannique Spacebit ou de l'américain Astrobotic Technology.

Ce ne sera en tout cas pas la première fois que Sacha Jafri fera les gros titres, puisque le Britannique avait déjà été propulsé sur le devant de la scène grâce à son œuvre Journey of Humanity. Avec ses 1 580 mètres carrés, celle-ci a décroché le record de la plus grande toile jamais peinte. Achetée aux enchères au printemps 2021 pour 62 millions de dollars (56 millions d'euros), elle est par ailleurs devenue la quatrième œuvre la plus chère jamais vendue par un artiste vivant.