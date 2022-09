[L'industrie c'est fou] Bientôt un drone-robot-dragon dans les usines?

Et si la prochaine étape pour les robots industriels était leur évolution vers le stade de drone ? Ne jamais dire jamais… Dans sa version 2.0, le robot Dragon (acronyme de Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON) est à tout point de vue étonnant à observer. Composé de quatre paires de ventilateurs carénés à cardan (soit huit rotors), l’engin de 7,6 kilos développé par des chercheurs du JSK Lab au sein de l'université de Tokyo est capable de s’étirer pour ressembler à l’animal fabuleux dont il tire son nom.

Dévoilé pour la première fois en 2018, il pouvait déjà se faufiler dans de petits orifices. Il a depuis bien évolué. Entièrement autonome, et en mesure de décider de la forme nécessaire en fonction des circonstances (en carré, en longueur, en cercle…), le Dragon peut aujourd’hui se placer en vol stationnaire. Il peut non seulement pousser des objets, mais également les déplacer en les coinçant entre ses deux extrémités. Dans les limites du raisonnable cependant : il n'a aucun problème pour s’emparer d’un cube en carton de 0,32 kilo et d’un cylindre d’1 kilo, mais sa charge utile se limite pour l’heure à 3,4 kilos.

Plus impressionnant, l’engin est désormais capable d’ouvrir et de fermer des valves présentes sur de véritables tuyaux, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus. Une fonctionnalité qui pourrait s'avérer particulièrement pratique, notamment en cas de dégagement de fumées toxiques pour les humains. Un bémol, toutefois : sa durée maximale de vol reste limitée à trois minutes. Peu, trop peu, pour en permettre une utilisation hors laboratoire… Pour l’instant, du moins.