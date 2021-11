[L'industrie c'est fou] Beluga24, le catamaran suédois qui allie batteries et hydrogène

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Green City Ferries Le Beluga24 est prévu pour accueillir jusqu'à 150 passagers, et une trentaine de vélos.

Hissez haut, les navires écolos ! Alors que le transport maritime pèse environ 3% des émissions de CO2 de la planète, les initiatives se multiplient pour aider le secteur à effectuer sa transition écologique. L'une des clés pour atteindre cet objectif pourrait être l'hydrogène, comme le prouve encore un concept de catamaran dévoilé début août par le constructeur suédois Green City Ferries.

Jusqu'à 30 nœuds

Construit en fibre de carbone, le Beluga24 est équipé à la fois de batteries et d'une pile à combustible permettant de stocker de l'hydrogène. L'impact environnemental est également diminué grâce à ses foils qui le soulèvent et réduisent ainsi considérablement la résistance à l'eau. « Nous prévoyons une consommation de 30 kWh par mille marin à 30 nœuds, soit près de la moitié de ce que consomme un catamaran conventionnel », explique dans un communiqué le PDG de l'entreprise.

Conçu en collaboration avec la société néo-zélandaise Teknicraft et la société italienne Sculli Design, le Beluga24 peut accueillir jusqu'à 150 passagers et abriter une trentaine de vélos. Un argument de taille pour les clients qui ne jurent plus que par les transports zéro émission. Ces derniers ne devraient plus avoir à patienter très longtemps : le catamaran de Green City Ferries doit entrer en service en 2023.

Un marché en plein essor

Le constructeur a bien conscience que la compétition sera de plus en plus rude dans le secteur du transport maritime décarboné. « Les analystes affirment que le marché mondial des navires zéro émission devrait passer de 5,2 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros) en 2019 à 15,6 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros) d'ici à 2030 », rappelle son directeur des ventes.

Porté par la start-up NepTech, basée à Aix-en-Provence, un projet similaire à Beluga24 devrait voir le jour d'ici peu. Une autre jeune pousse française, Nemesis Yachts, a pour sa part imaginé un voilier géant à l'hydrogène, aux allures de yacht de luxe. Plusieurs armateurs tricolores prévoient également de présenter des bateaux à hydrogène lors des jeux Olympiques de Paris de 2024. Enfin, le catamaran Energy Observer, pionnier dans ce secteur, continue d'inspirer de nombreux passionnés de navigation.