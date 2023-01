[L'industrie c'est fou] Bâtir des villes sur des astéroïdes? Des scientifiques estiment que c’est possible... En théorie

Et si, lorsque l’espace et les ressources manqueront sur Terre, les humains partaient vivre sur des astéroïdes? Cette hypothèse semble tout à fait farfelue, mais elle résulte des travaux d’une équipe entière de scientifiques de l’Université de Rochester, aux Etats-Unis. Inspirés par un article «très théorique» publié dans la revue Frontiers in Astronomy and Space Sciences, qui dessine les contours d’un projet dont l’objectif serait de créer de grandes villes sur des astéroïdes, les ingénieurs ont découvert que ce projet pourrait bien être réalisable... d'un point de vue théorique.

Ils se sont inspirés du concept du cylindre O’Neill, cet habitat à la gravité artificielle imaginé par le physicien états-unien Gerard O’Neill dans les années 1970 et auxquels Elon Musk et Jeff Bezos, qui rêvent tous deux de coloniser l’espace, ont déjà fait référence. Débuté aux prémices de la pandémie de Covid-19, «ce projet était à l’origine un moyen pour les physiciens et les ingénieurs de se défouler, de mettre de côté le stress du monde pendant un moment et d'imaginer quelque chose de fou», explique l’un des participants dans un communiqué.

Un sac géant pour contenir les débris

Présents en nombre dans le système solaire, les astéroïdes comportent tout de même un inconvénient majeur : comme pour les cylindres O’Neill, il s’agirait de les faire tourner sur eux-mêmes pour créer un phénomène de gravité. Or, la roche qui les compose n’est pas assez robuste pour supporter cela et se briserait.

Mais ce constat n’a pas arrêté les téméraires scientifiques américains. Ces derniers ont eu l’idée de créer un sac géant qui entourerait l’astéroïde pour supporter la masse des gravats créés lors de sa mise en rotation. «Un sac cylindrique construit à partir de nanotubes de carbone serait extrêmement léger par rapport à la masse des gravats de l'astéroïde et de l'habitat, mais suffisamment solide pour maintenir le tout ensemble», a indiqué l’un des scientifiques dans le communiqué. Avec la force centrifuge, les débris se colleraient contre les parois du sac et créeraient ainsi un bouclier naturel contre les rayonnements cosmiques de deux mètres de profondeur où pourrait s’étendre la ville. Ainsi, selon l’équipe de chercheurs, un astéroïde de 300 mètres de diamètre pourrait former une surface habitable d’environ 57 kilomètres carrés, soit quasiment la surface de Manhattan (New York).

Conscients que le déménagement des humains sur des astéroïdes n'est pas pour tout de suite - et pas franchement souhaitable -, les chercheurs soulignent cependant que les technologies nécessaires à la réalisation de ce type d'ingénierie existent déjà et ne violent aucune loi physique. L’espoir fait vivre !