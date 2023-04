[L’industrie c’est fou] Balmain décline la bouteille d’eau Evian en vêtements sportswear «écoresponsables»

Après les baskets et les claquettes Lidl, ainsi que la réplique des sacs Tati et Ikea par Balenciaga, on pensait avoir tout vu en matière de stylisme improbable. Mais c’était sans compter la collaboration entre Evian et Balmain lancée initialement en septembre 2022. Les deux marques renouvellent en avril 2023 ce partenariat avec une collection capsule de 19 produits composée de vêtements et d’accessoires.

Alors que la première collaboration entre Evian et Balmain avait donné lieu notamment à la création d’une robe à partir de déchets de bouteilles en plastique, ce deuxième partenariat se veut également écoresponsable. Les pièces sont fabriquées à partir de coton biologique, de viscose durable, de polyester recyclé et d’autres matériaux valorisés, tout comme le packaging. Un effort qui pourrait être généralisé à l'ensemble du secteur du luxe...

Evian et la mode, une vieille histoire

Le design des sweet-shirts, vestes, pantalons, t-shirts ou encore maillots de bain, imaginé par le directeur artistique de la maison Olivier Rousteing, reprend la patte graphique d'Evian qui se caractérise par des couleurs pastel bleues, blanches et roses. La marque d'eau minérale a un pied dans la mode depuis de nombreuses années. Tous les ans depuis 2008, elle s’associe aux créateurs de haute couture pour qu’ils designent une bouteille vendue en édition limitée.

En septembre 2022, Evian avait dévoilé, avec la marque de mode américaine Rothy's, une collection de vêtements et d’accessoires de tennis fabriqués à partir de 72 000 bouteilles Evian récupérées lors de l’édition 2021 de l’US Open de tennis. Les créations issues du rapprochement entre Balmain et Evian sont vendues entre 50 (pour la gourde) et 2 990 euros (pour le bomber). Les mauvaises langues diront qu’à ce prix, autant découper soi-même le logo Evian et le coller sur une veste !