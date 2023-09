[L’industrie c’est fou] Avec Vox Aeris, purifiez votre air... en musique !

Fredonner un air tout en purifiant… l’air. Voilà qui est désormais possible avec Vox Aeris, un objet inédit combinant les fonctions de haut-parleur et de purificateur d’air créé par la designeuse londonienne Selene Sari. Alors qu’en 2020, dans le monde, la pollution de l’air à l’intérieur des habitations a engendré environ 3,2 millions de décès selon l’OMS, de plus en plus de personnes investissent dans des appareils qui éliminent les particules nocives pour la santé. Or, ces derniers sont souvent volumineux et peu esthétiques. Vox Aeris, sous ses airs de poste de radio rétro, s’intègre parfaitement dans un logement... et donnera envie à ses propriétaires de chanter à tue-tête Love is in the air ou, dans un autre registre, Sur un air latino !

Turbulences et acoustique

Pour épurer l’atmosphère, il s'appuie sur un processus d’agglomération qui fait se regrouper les particules de la même manière que les flocons lorsqu’ils forment une boule de neige. Celui-ci s’effectue grâce aux turbulences produites par les ventilateurs de l’appareil et à l’acoustique, créée par les sons à basse fréquence émis par l’enceinte. Les particules agglomérées sont ensuite envoyées dans un filtre gravé au laser, recyclable et bon marché qui les élimine.

«Mon objectif est de changer la perception que nous avons de la qualité de l'air intérieur : l'assainissement de l'air ne doit pas être un luxe ou une corvée négligée, il doit être intégré de manière transparente dans nos vies et nous permettre de contrôler l'activité la plus fréquente que nous effectuons chaque jour : respirer», a affirmé Selene Sari au média Dezeen. Son invention rappelle celle - nettement plus futuriste et envahissante - de Dyson : un casque purificateur d’air. Seul inconvénient, avec cet objet vissé sur leur tête et sa visière qui distribue en continu de l’air filtré, les utilisateurs ont l’air de sortir tout droit d’un film de science-fiction.