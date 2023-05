[L’industrie c’est fou] Avec The Icon, BMW prend la mer au Festival de Cannes

Alors que tous les regards sont en ce moment dirigés vers le Palais des Festivals de Cannes et les stars du grand écran qui montent ses iconiques marches, à deux pas de là, dans le vieux port de la municipalité, se déroulait mercredi 17 mai un spectacle non moins impressionnant. BMW, partenaire officiel du 76ème Festival de Cannes, a révélé The Icon, un luxueux yacht électrique conçu en partenariat avec le constructeur de bateaux Tyde.

Le constructeur automobile, qui sponsorise aussi des compétitions de nautisme comme les Voiles de Saint-Tropez, n’a pas choisi le Festival de Cannes par hasard pour le présenter. En effet, l’événement attire quantité de yachts sur la Côte d’Azur chaque année. The Icon célèbre d'ailleurs lui aussi le cinéma : ses concepteurs ont fait appel au compositeur doublement oscarisé Hans Zimmer pour mettre au point sa bande sonore.

Des hydrofoils pour un confort optimal

Un luxe parmi tant d’autres pour ce navire long de 13,15 mètres, capable d'atteindre une vitesse de maximale de 30 nœuds et disposant, grâce aux six batteries BMW i qui alimentent deux moteurs électriques, d'une autonomie de 50 milles nautiques (environ 100 kilomètres). L’embarcation au design futuriste, imaginé par une filiale de la marque allemande, survole la surface de l’eau grâce à des hydrofoils. Ces derniers lui permettent, selon le constructeur, de progresser en offrant un confort optimal à ses passagers, sans bruit et sans générer de vagues, le tout en réduisant de 80% les besoins en énergie par rapport à une coque classique.

Les parois transparentes de ce bateau en forme de prisme garantissent une vue imprenable sur la Croisette tandis que ses sièges, pivotables à 360 degrés, permettent de profiter d’autant plus du paysage. Le poste de commande, situé au centre du pont, regroupe sur une interface numérique équipée du système d’exploitation BMW 8 toutes les fonctions de navigation. The Icon est dès à présent disponible à la commande, mais BMW et son partenaire Tyde n’ont pas dévoilé le prix de leur navire. La facture s’annonce légèrement plus salée que celle d'une simple place de cinéma.