[L’industrie c’est fou] Avec ses 17 512 diamants, cette montre kitsch bat un record

Vous êtes milliardaire et cherchez une idée cadeau pour séduire l’élu·e de votre cœur ? La montre Srinika fera son effet. Sertie de 17 524 diamants naturels taillés à la main, elle a été certifiée par le Guinness World Records en décembre 2022 comme étant la montre incrustée du plus grand nombre de diamants au monde. Terriblement kitsch, lourd (373 grammes, quand une montre standard ne dépasse pas les 250 grammes) et probablement inconfortable, l’accessoire a été conçu par le joaillier indien Renani Jewels. Ce dernier explique qu’il s’est inspiré de la mythologie indienne pour le créer. Son nom, Srinika, désigne la fleur de lotus associée au dieu Vishnu dans l’hindouisme mais aussi à la déesse de la bonne fortune et de la prospérité, Lakshmi.

Une prospérité dont le futur acquéreur de cette montre aura bien besoin car le modèle est unique «ce qui en fait la montre la plus rare de la planète», se vante Renani Jewels. Son prix, inconnu, est disponible sur demande. Les 17 511 diamants blancs sont de couleur E et F (parmi les teintes les plus prisées pour ces pierres précieuses) et de pureté VVS et VS. La montre compte également 12 diamants noirs et un unique diamant de 0,72 carat de couleur D (la teinte la plus blanche). 113 saphirs bleus s’ajoutent à ce bracelet qui contient en tout 54,70 carats de diamants.

New record: Most diamonds set on a watch - 17,524 diamonds achieved by Renani Jewels (India)



Can you spot the 12 black diamonds against the 17,512 white diamonds? ???? pic.twitter.com/x8KimUYo9O — Guinness World Records (@GWR) January 24, 2023

Avant la montre, la bague

Ce n’est pas la première fois que le joaillier indien bat un record. En 2020, il entrait au Guinness World Records pour avoir conçu la bague au plus grand nombre de diamants au monde. Baptisé «The Marigold» (œillet d’Inde en anglais), le bijou en forme de fleur comporte 12 638 pierres précieuses, dont 38,08 carats de diamants, et pèse environ 165 grammes (son diamètre fait presque la taille d’une main).

En mars 2022, L’industrie c’est fou mettait en avant un projet bijoutier nettement plus éthique. Celui de la start-up américaine Aether, qui fabrique des diamants synthétiques à partir de CO2 capté dans l’atmosphère. Elle affirme prélever 20 tonnes de dioxyde de carbone pour chaque carat produit et économiser 480 litres d'eau. En comparaison, les diamants naturels génèrent, selon elle, 65 kilos d’émissions de gaz à effet de serre par carat...