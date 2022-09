[L'industrie c'est fou] Avec sa voiture solaire à trois roues, Aptera promet une autonomie de... 1600 kilomètres!

Une voiture solaire à trois roues en forme de dauphin. Digne d'un kamoulox, cette description sommaire retranscrit pourtant fidèlement le projet on ne peut plus sérieux de la start-up américaine Aptera Motors. Fondé en 2005, le constructeur avait dû mettre la clé sous la porte six ans plus tard, incapable de trouver les financements nécessaires à la fabrication de son véhicule futuriste. L'électrification du marché automobile lui a permis de renaître de ses cendres en 2019. Le nouveau prototype de la marque, baptisé Gamma, a ainsi été dévoilé mi-septembre à San Diego (Californie).

Si certaines caractéristiques techniques restent à préciser, Aptera a fourni des détails sur l'autonomie de sa voiture, déclinée en quatre versions. En mesure de parcourir 400 kilomètres d'une traite, la première est proposée à partir de 25 900 dollars, un prix équivalent à celui de la Sion, un modèle de monospace solaire développé par la start-up allemande Sono Motors. La version la plus chère, facturée 44 900 dollars, promet quant à elle une autonomie stratosphérique de 1 600 kilomètres. Grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit, celle-ci pourra même être prolongée jusqu'à 66 kilomètres chaque jour, en fonction des conditions météorologiques.

30 000 réservations déjà enregistrées

Concernant l'habitacle, le minimalisme et les formes arrondies évoquent les derniers véhicules Tesla. Comme l'entreprise californienne, Aptera a d'ailleurs opté pour un volant Yoke, à la forme inspirée du secteur aéronautique. Le tableau de bord est équipé de deux écrans, dont l'un retransmet les images de la caméra qui remplace le rétroviseur intérieur. Le constructeur précise enfin que les sièges seront en partie conçus avec des matériaux recyclés et du cuir végan, et que les portes se déploient comme les ailes d'un papillon.

Cette voiture ne pèse que 800 kilos et affiche un coefficient de traînée de 0,13, l'un des plus faibles du marché. En comparaison, celui de la Mercedes-Benz Vision EQXX, qui a franchi le cap symbolique des 1 000 km d'autonomie lors d'un test effectué en avril, atteint 0,17 et celui de la Tesla Model 3 se situe à 0,23. Cette performance séduit visiblement, puisque Aptera affirme avoir déjà enregistré plus de 30 000 réservations. La production devrait démarrer début 2023, soit quelques mois après celle de la Lightyear 0, qui entend conquérir le marché de l'automobile solaire de luxe. Reste à voir si cette voiture solaire sera en mesure de transporter ses promesses dans la réalité.