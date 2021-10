[L'industrie c'est fou] Avec cette voiture rétractable, le stationnement devient un jeu d'enfant

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © City Transformer City Transformer a déjà décroché un contrat important avec une organisation de secouristes israélienne.

Errant à travers la jungle urbaine en quête d'une place pour enfin pouvoir se garer, quel automobiliste n'a jamais maudit ses semblables face à un espace légèrement trop étroit, entre deux véhicules mal stationnés ? Lors du salon IAA Mobility organisé à Munich fin septembre, la start-up israélienne City Transformer a présenté une solution visant à atténuer cette frustration universelle : une voiture électrique rétractable.

De prime abord, la CT-1 ne semble pas si différente d'une voiturette classique, puisqu'elle mesure 2,5 mètres de long, pour 1,4 mètre de large (contre 2,34 mètres de long et 1,24 mètre de large pour la Renault Twizy par exemple). Dotée d'une autonomie estimée entre 120 et 180 km, elle aussi peut accueillir deux passagers ou trois si deux enfants prennent place à l'arrière. Mais lorsque le conducteur appuie sur un bouton spécial, toute l'originalité du concept s'impose : un mécanisme rabat le châssis et les roues et réduit ainsi la largeur du véhicule à seulement un mètre.

Fabriquées en Allemagne

Cette transformation, qui peut s'effectuer aussi bien à l'arrêt qu'en roulant, aide donc les automobilistes à se faufiler dans des interstices nettement plus petits ou à effectuer des manœuvres de manière plus sereine. « Quatre CT-1 peuvent tenir dans l'espace de stationnement d'un véhicule ordinaire », assure le site internet de l'entreprise, visiblement prête à concourir aux championnats internationaux de Tetris. Seul inconvénient de ce « rétrécissement » : une baisse de la stabilité, qui entraîne une limitation de la vitesse maximale à 40 km/h, contre 90 km/h en position normale.

Fondée en 2014, City Transformer ambitionne de voir les premières CT-1 rouler sur les routes israéliennes avant la fin de l'année 2022. United Hatzalah, une organisation de secouristes bénévoles locale, aurait déjà déboursé l'équivalent de 22 millions de dollars (environ 18,9 millions d'euros) pour pouvoir précommander 1 000 exemplaires, devenant ainsi l'un de ses principaux clients. Mais la start-up compte rapidement conquérir d'autres marchés, en commençant par l'Europe. C'est d'ailleurs en Allemagne que seront fabriquées ses voitures, au sein des usines de l'entreprise Roding Automobile.