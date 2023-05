[L'industrie c'est fou] Avec cette technologie française, on peut dire : «Goûte ce chocolat, c’est du Mozart !»

Nos sens sont-ils complémentaires ou substituables ? Ou, pour le dire autrement, peut-on éprouver par la vue une odeur, un son peut-il nous renvoyer la sensation du toucher, une senteur nous amener à voir un décor ? Depuis Proust et sa madeleine, on sait que certaines personnes ont des capacités pour passer de l’un à l’autre et que le goût d’une madeleine trempé dans la tisane peut faire ressurgir des gouffres venus du passé au point de les voir. Tout un chacun a sûrement déjà expérimenté dans sa vie la puissance d’un parfum pour évoquer un lieu, une époque, un cher disparu.

Imaginaire sonore

C’est un peu sur ce principe qu’Ircam Amplify a développé la méthode Speak, qui a été utilisée pour faire écouter un parfum ou des chocolats créés par Hugues Pouget, le génial pâtissier et aussi créateur de Hugo & Victor. Oui, vous avez bien lu : on peut écouter un chocolat et les experts de l’Ircam l’ont prouvé avec deux créations de Hugues Pouget. «Tout le monde possède un imaginaire sonore mais chacun d’entre nous ne sait pas forcément bien le verbaliser», explique Romain Barthélémy, designer sonore chez Ircam Amplify.

La méthode Speak consiste à mettre des personnes autour d’une table «pour dresser des portraits sonores collectifs», poursuit l’expert. C’est un véritable exercice de traduction qui commence alors. Les non-connaisseurs du son vont parler de ce qu’ils ressentent en mangeant un chocolat, s’il est rugueux ou lisse, chaud ou non, amer ou doux… Une fois la description recueillie, les experts d’Ircam Amplify cherchent les sons à même de résumer la «bouchée sonore», explique Romain Barthélémy. «Nous partons à la recherche de sonorités correspondant au portrait réalisé avec la méthode Speak».

Remixer le craquant

Ensuite, la démarche est incrémentale : les spécialistes du son font écouter leur portrait pour vérifier qu’il correspond bien à l’imaginaire décrit et amendent éventuellement en fonction des réactions des participants jusqu’à obtenir un consensus. «Par exemple, à un moment, il est apparu qu’on ne ressentait pas assez le craquant du mendiant, alors on a revu le mixage des éléments sonores pour le mettre plus en valeur». Là, le résultat final emprunte divers éléments sonores renvoyant par exemple à la période de Noël : murmures joyeux d'enfants, tintinnabulation de clochettes...

Cette méthode peut petre déclinée de plusieurs façons, assure-t-on chez Ircam Amplify, par exemple pour définir la signature sonore d’une marque. Dans le cas du chocolat ou du parfum, on parle d’expérience polysensorielle, particulièrement adaptée pour faire ressentir dans le monde numérique où seuls la vision et l’ouïe sont actifs pour le moment, l’équivalent sonore d’un parfum ou d’un chocolat. «C’est un élément de compréhension à distance d'un produit», explique Romain Barthélémy. Alors, prêt à demander à vos amis «vous reprendriez bien un peu de ce chocolat, c’est du Mozart» ? Pour écouter la mise en son du mendiant développé par Hugo & Victor cliquez et ici descendez sur la page.