[L'industrie c'est fou] Avec 222 mètres de longueur, ce futur yacht veut pulvériser tous les records

Après la pandémie de Covid-19, la séparation de Daft Punk et l'élimination de l'Euro, les Français ont bien besoin de vacances. Si nombre d'entre eux opteront pour un tourisme national, certains passionnés de croisières ont déjà prévu de sillonner les mers. Il y a cependant fort à parier que leur séjour ne sera pas comparable à celui que proposera Somnio, le futur plus grand yacht de la planète.

Conçu par le cabinet de design suédois Tillberg et la société londonienne Winch Design, ce palace des mers de 222 mètres a été estimé à 600 millions de dollars (environ 504 millions d'euros). Le Norvégien Vard Group, filiale du géant de la construction navale Fincantieri, a été chargé du chantier, qui devrait s'achever mi-2024. S'il est bien mis à flot, il pulvérisera ainsi le record actuellement détenu par le REV Ocean, long de 183 mètres.

Ambition écologique

Dans ce havre de luxe, chacun des 39 appartements disposera d'une cuisine, une bibliothèque, une terrasse, et même d'une salle de sport. Plusieurs espaces de restauration, une cave à vin dotée de 10 000 bouteilles et "des soins médicaux de classe mondiale' seront également à disposition des clients. Vous l'aurez compris, ce yacht n'est pas à la portée du premier venu. Pour réserver une place à bord, il faudra non seulement débourser 11,2 millions de dollars au minimum, mais aussi avoir été personnellement invité par la compagnie.

"Les propriétaires accéderont à des expériences inimaginables en explorant les quatre coins du globe avec des amis partageant les mêmes idées", assure l'entreprise dans un communiqué. Pour (tenter de) casser l'image du simple caprice de riche et du culte de l'entre-soi, Somnio précise que le développement durable fait partie de ses objectifs clés. "Des scientifiques reconnus mèneront des recherches sur les environnements océaniques et informeront les propriétaires sur les derniers défis climatiques". Entre deux coupes de champagne, au large de Rome ou des Fidji.