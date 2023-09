[L’industrie c’est fou] Aux côtés du NYPD, ce robot à la fiabilité douteuse patrouille le métro new-yorkais

Non, les New-yorkais ne vont pas croiser R2-D2 dans leur métro. Ils risquent en revanche d’apercevoir un autre robot, Knightscope K5, dont la ressemblance avec le célèbre droïde de la saga Star Wars ne fait aucun doute. Cet automate revêtu de l’uniforme de la NYPD a quitté sa Californie natale pour rejoindre le métro de Times Square, en plein cœur de New York et à deux pas de Broadway.

«Il est naturel que nous soyons près du quartier des théâtres, car aujourd'hui, le K5 occupe le devant de la scène», a déclaré avec humour Michael Kemper, à la tête du département de la police de New York dédié aux transports, vendredi 22 septembre. Là-bas, il effectue des rondes auprès de ses collègues humains pour assurer la sécurité des voyageurs. Mais, contrairement à eux, il travaille en coûtant moins que le salaire minimum, et sans pause toilette ni repas, s’est enthousiasmé Eric Adams, le maire de New York, qui a passé plus de deux décennies au sein de la police de la ville.

Du haut de ses 1m60, la nouvelle recrue filme avec ses quatre caméras les couloirs de la station Times Square - 42nd Street entre minuit et six heures du matin dans un premier temps. Pour respecter la vie privée des passagers, K5 ne réalise pas d’enregistrements audio et n’utilise pas la reconnaissance faciale rassurent ses constructeurs, soucieux de ne pas inquiéter le public. En cas d’incident, les usagers peuvent appuyer sur son bouton d’assistance et être mis en contact directement avec un agent de police.

Une fiabilité douteuse

K5 n’est pas tout jeune. Ce robot de surveillance a été conçu il y a une dizaine d’années à la suite de la tuerie de l’école primaire Sandy Hook en 2012. Depuis, on a pu l’apercevoir dans la région de Los Angeles, où il collabore également avec les forces de l’ordre pour réduire le taux de criminalité... avec quelques limites. En 2019, quand une femme qui avait remarqué une bagarre à proximité avait appuyé sur le bouton d’alerte de l’engin, celui-ci lui avait ordonné de s’écarter de son chemin sans jamais appeler la police ! Quelques années plus tôt, un Knightscope K5 s’était jeté de manière inexpliquée dans une fontaine du centre commercial dans lequel il travaillait, ce qui avait suscité de nombreuses réactions hilares sur les réseaux sociaux. Les autorités new-yorkaises n’ont plus qu’à croiser les doigts pour que leur robot ne se jette pas sous un métro…