[L’industrie c’est fou] Au Japon, des robots vont remplacer les élèves sur les bancs de l’école

Combattre l’absentéisme… Avec des robots ! Voici la surprenante idée de la ville de Kumamoto, dans le sud-ouest du Japon. Dans cette municipalité d’environ 740 000 habitants, les élèves absents qui souhaitent revenir sur les bancs de l’école pourront le faire par le biais d’automates pilotés depuis leur logement et destinés à réduire leur anxiété.

D’après le journal japonais Mainichi Shinbun, deux robots de téléprésence d’1 mètre de haut seront mis à disposition des écoles dès le mois de novembre pour un montant d’1,55 million de yen (près de 10 000 euros). Ils seront équipés de micros, de haut-parleurs et de caméras. «En plus de leur permettre de voir les cours, les robots offrent la possibilité aux élèves de se déplacer librement dans l'espace et de communiquer avec les autres à leur guise. Espérons que cela contribuera à réduire les barrières psychologiques des absentéistes», a déclaré un membre du Conseil d’éducation de la ville cité par le Mainichi Shinbun.

Le pays des robots et des hikikomori

D’après la mairie, 2 760 élèves d’école élémentaire et de collège dans la municipalité ne se sont pas rendus en classe pendant au moins un mois au cours de l’année scolaire 2022. Un nombre en augmentation pour la quatrième année consécutive alors qu’on comptait 1 283 absentéistes en 2018. Rien d’étonnant dans le pays des robots qui a vu naître le syndrome du hikikomori - où le fait de s’isoler volontairement chez soi pendant plusieurs mois voire années, pour échapper, généralement, à la brutalité de la société. Au mois de janvier, des assistants d’éducation de la ville de Kumamoto ont aidé à organiser des cours en ligne pour les élèves restés chez eux. L’initiative a reçu de bons retours de leur part. Ils estiment que leur anxiété s'est réduite et que leur estime personnelle s'est améliorée.