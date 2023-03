[L'industrie c'est fou] Au Japon, des chercheurs utilisent la neige comme source d'électricité

N’en déplaise aux amateurs de sports d’hiver qui l’attendent tous les ans avec impatience, la neige, quand elle est présente en trop grande quantité, cause bien des difficultés. La commune d'Aomori, située à l’extrémité nord de Honshu, l’île principale de l’archipel japonais, en sait quelque chose. Avec ses chutes de plusieurs mètres par an et son manteau neigeux qui résiste pendant quatre mois, elle est l'une des villes les plus enneigées de la planète.

Bien décidés à valoriser cette neige trop abondante, des chercheurs de la start-up japonaise Forte et de l’université d’électro-communication de Tokyo essayent, depuis le mois de décembre 2022, d'en tirer parti pour produire de l’électricité. Pour cela, ils remplissent régulièrement la piscine d’une école abandonnée de poudreuse, rapporte le média Interesting Engineering. Ils placent ensuite des tubes thermiques dans les flocons, afin que le liquide de refroidissement situé à l'intérieur de la turbine reçoive aussi bien de l'air froid que de l'air chaud, provenant de l'extérieur. La différence de température crée ainsi un courant qui active la turbine responsable de la production d’électricité.

De l’énergie verte peu coûteuse

«Nous espérons que les activités de notre laboratoire contribueront non seulement à la neutralité carbone et à la décarbonisation, mais qu'elles aideront également ceux qui ont hâte d’être débarrassés de la neige gênante», a déclaré Koji Enoki, le professeur à l’origine de cette recherche, au quotidien japonais Nikkei.

Selon les scientifiques, il s'agit d'une méthode simple et peu coûteuse pour produire une énergie verte, avec la même efficacité que l’énergie solaire. En 2019, L’Usine Nouvelle évoquait d'ailleurs déjà l’invention d’une équipe de chercheurs de l’université de Californie prénommée «snow Teng» et capable de capturer la charge électrique des flocons. Elle pourrait, dans les années à venir et à condition qu'elle soit améliorée, assurer la production d’énergie des panneaux solaires lors des chutes de neige... Tant qu'il y en a encore.