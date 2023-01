[L'industrie c'est fou] Au Japon, des casques de protection produits à partir de coquilles Saint-Jacques

Après des mois à rester dans sa coquille, le Japon a finalement rouvert ses portes aux visiteurs étrangers en octobre 2022. Et ces derniers voudront peut-être emporter chez eux en souvenir le casque fabriqué justement à partir de coquilles Saint-Jacques et de plastique recyclé de TBWA\Hakuhodo et Koushi Chemical Industry... L’idée de ce Shellmet (un mot-valise composé de coquille et casque en français), comme il a été baptisé, est née en 2021, lorsque les exportations du fruit de mer ont cessé dans le district de Soya (sur l’île d’Hokkaido, au Japon), indique un communiqué de presse de TBWA\Hakuhodo datant du 1er janvier. La région, qui génère 40 000 tonnes de déchets de coquilles par an, craignait de les accumuler et de contaminer de cette façon ses sols.

Des gains sur les émissions de CO2

C’est pour répondre à ce problème que l’agence de publicité TBWA\Hakuhodo, qui a découvert que le composant principal des coquilles Saint-Jacques, le carbonate de calcium, pouvait se recycler et devenir une matière première, a proposé de concevoir un casque upcyclé. L’entreprise Koushi Chemical Industry s’est occupée de la mise au point de l’objet. Grâce à son nouveau matériau composé de coquille et de plastique recyclé appelé «Shellstic», elle affirme que la solidité de son casque est améliorée d’environ 33%. Il réduirait au maximum de 36% les émissions de CO2 par rapport à l’utilisation de plastique neuf.

Les deux sociétés partenaires destinent avant tout leur produit aux 270 pêcheurs de coquilles Saint-Jacques du village de Sarufutsu (où se trouve une grande quantité de déchets) qui portent actuellement des casques en plastique pour se protéger. Mais elle souhaite aussi que les villageois du district de Soya achètent le Shellmet pour se protéger des catastrophes naturelles qui sévissent de plus en plus régulièrement dans le secteur (tremblements de terre, fortes pluies…). Il sera disponible en cinq couleurs (blanc, crème, noir, bleu et rose) et sera commercialisé à partir de mars 2023 au prix de 4 800 yens, soit 33 euros.