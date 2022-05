De Goldorak à Gundam, en passant par les tendres soldats du Château dans le ciel, les robots géants ont toujours occupé une place de choix dans l'imaginaire des dessins animés japonais. Pour JR West, l'intérêt de ces monstres de fer ne se cantonne pas aux écrans. Persuadée qu'ils pourraient devenir de précieux alliés dans la réalité, la compagnie ferroviaire nippone teste depuis avril une étonnante machine, destinée à effectuer des travaux de maintenance sur les lignes électriques à haute tension.

Moins d'accidents du travail?

Installé au bout d'un long bras de grue hydraulique relié à un chariot, l'humanoïde est en mesure d'opérer jusqu'à dix mètres de haut et de soulever des charges d'une quarantaine de kilos, grâce à ses deux énormes pinces. A ce jour incapable de fonctionner de manière autonome, ce robot de chantier doit être contrôlé à distance par un opérateur qualifié. Pour ce faire, ce dernier s'installe dans une cabine isolée et enfile un casque de réalité virtuelle afin de voir en direct à travers les yeux de l'automate, doté d'une tête à la Wall-E. Deux manettes haptiques permettent au cyber-cheminot de reproduire ses moindres mouvements de manière synchronisée, et de réparer les défauts avec une précision optimale.

Sur son site internet, JR West explique que cet outil servira notamment à atténuer les pénuries de personnel qui fragilisent le secteur, mais aussi à améliorer la sécurité de ses employés. « Notre objectif est d'économiser environ 30% de main-d’œuvre dans ces opérations et de réduire le nombre d'accidents du travail, tels que les décharges électriques et les chutes », indique l'entreprise. Si les essais s'avèrent concluants, elle envisage déjà de commercialiser son engin à grande échelle au printemps 2024.