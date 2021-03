[L’industrie c’est fou] Au Canada, Daymak veut construire une voiture électrique à trois roues

Comment se différencier de Tesla dans le secteur des véhicules électriques ? Pour Daymak, cela commence par retirer une roue aux voitures. Fondée en 2002, cette entreprise canadienne a dévoilé Spiritus, un concept de coupé 100 % électrique à trois roues. Une campagne de financement participatif a été lancée le 23 mars pour concrétiser le projet.

Une expérience de conduite proche du kart

Dans le secteur des motocycles, certaines entreprises comme Harley-Davidson fabriquent déjà des « trikes » (deux roues à l’arrière, une à l’avant) pour les conducteurs qui préfèrent la stabilité. Avec Spiritus, Daymak présente un design plus inhabituel : la roue solitaire se situe à l’arrière de façon à ménager deux places assises côte à côte à l’avant.

Selon l’entreprise, l’expérience de conduite se rapproche de celle d’un kart. Daymak a déposé un brevet pour un système de recharge sans fil. Un panneau solaire sur le toit permet également de recharger le véhicule plus lentement.

Production prévue pour 2023

Le modèle de base à 16 940 euros propose une autonomie de 290 kilomètres avec une puissance de 75 kW et une vitesse maximale de 137 km/h. Une version beaucoup plus chère, à 126 275 euros, présente des performances plus impressionnantes : 480 kilomètres d’autonomie, 147 kW de puissance, une vitesse maximale de 209 km/h et une accélération de 0 à 97 km/h en seulement 1,8 seconde.

Daymak espère obtenir 50 000 pré-commandes dans le cadre de sa campagne de financement, ouverte jusqu’au 23 juillet 2021 sur le site de l'entreprise. Pour l’instant, Daymak travaille toujours sur des prototypes mais la production pourrait débuter en 2023. En parallèle, Daymak développe d’autres projets de véhicules électriques individuels comme des vélos et des scooters électriques.