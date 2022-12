[L'industrie c'est fou] Annuaire inversé, horoscope, 3615 Ulla... Une entreprise fait revivre le Minitel

«C’était mieux avant » répètent en boucle certains. Pas sûr que cela s’applique au Minitel, objet aux fonctionnalités tout de même très limitées par rapport à nos ordinateurs modernes. Mais le capital nostalgie de cette invention, véritable fierté bleu-blanc-rouge, est considérable et l’entreprise Multiplié l’a bien compris. Avec son «MiniMit», un boîtier qui permet de connecter son vieux Minitel à sa box internet via le Wi-Fi, elle permet aux fans des années 1980 de retrouver leur technologie fétiche.



Le Minitel Rose de retour lui aussi

Comme il y a 40 ans, le MiniMit permet d’accéder à l’annuaire, de consulter la météo, l’horoscope, de se faire tirer les cartes, de lire Le Monde ou encore de jouer à des mini-jeux. Le cultissime 3615 Ulla, un service de rencontres, a lui aussi été ressuscité par Multiplié mais cette fois-ci sous la forme d’un chatbot utilisant l’intelligence artificielle développée dans les années 1960, Eliza, qui simule un psychothérapeute rogérien. Multiplié défend ce choix en affirmant que 17 % des messageries roses étaient en fait des robots.

«Ces services ne vous seront pas facturés 12 centimes à la connexion puis 37 centimes la minute», rassure-t-il sur la page Ulule de son projet. Un compteur s’activera tout de même pour permettre aux utilisateurs de chiffrer leurs économies réalisées par rapport au siècle dernier.

L’objet, dont France Telecom avait annoncé la fin en 2012, est d’ores et déjà disponible en prévente au prix de 75 euros et les premières livraisons devraient débuter en mars 2023. Multiplié espère convaincre le plus grand nombre. «Avec votre aide, MiniMit pourrait être le point de départ d’une grande opération de reconstitution du patrimoine numérique français !»