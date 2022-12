[L'industrie c'est fou] Ajinomoto, le géant des condiments devenu indispensable au marché des puces

Mis à part les inconditionnels de la gastronomie japonaise, rares sont les Français à avoir déjà entendu parler d'Ajinomoto. Ce groupe nippon, créé en 1909, a pourtant bâti un véritable empire grâce au glutamate monosodique (E621), l'additif alimentaire conférant aux plats la délicieuse et mystérieuse saveur umami. Sauce soja, ramens et gyozas... L'entreprise a peu à peu étoffé son offre de produits, jusqu'à s'imposer comme le leader des plats surgelés au Japon. Un succès qui s'importe d'ailleurs progressivement en Europe, notamment depuis le rachat en 2017 de la société Labeyrie Traiteur Surgelés et de ses deux usines de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) et du Neubourg (Eure).

Un groupe en plein essor

Contrairement à certains industriels du secteur, Ajinomoto n'a pas véritablement souffert de la crise économique engendrée par le Covid-19. Depuis le début de l'année 2020, sa valorisation boursière a même progressé de 140%, jusqu'à atteindre début décembre son plus haut niveau en 35 ans, à 16,5 milliards d'euros. Le secret de cette résilience ne se cache pas dans ses barquettes de nouilles sautées, mais plutôt à l'intérieur de votre ordinateur. Grâce à sa fine connaissance des acides aminés, le géant des condiments est en effet parvenu à devenir un acteur incontournable de l'électronique.

Engagé dans une stratégie de diversification à partir des années 1970, le groupe japonais a réalisé que certaines des substances chimiques utilisées dans ses assaisonnements possédaient des propriétés particulièrement adaptées à la conception de résines et d'agents de revêtement pour l'industrie des puces. En explorant cette piste, les chercheurs de l'entreprise n'ont eu besoin que de quatre mois pour mettre au point Ajinomoto Build-up Film (ABF), un film capable d'isoler les substrats de circuits complexes pour les unités centrales de traitement (CPU), garantissant ainsi leurs performances.

Consoles de jeux et voitures autonomes

Lorsqu'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs a adopté cette technologie en 1999, la nouvelle branche d'Ajinomoto s'est retrouvée propulsée sur le devant de la scène. Smartphones, consoles de jeux, datacenters, voitures connectées ou infrastructure 5G... L'ABF est aujourd'hui l'un des composants indispensables à de nombreux produits technologiques du quotidien. La digitalisation des sociétés, accélérée par la pandémie, a encore accru la consommation de ce film isolant, provoquant d'ailleurs de vives tensions d'approvisionnement.

La demande ne devrait pas faiblir pour autant : selon une étude Absolute Reports, l'ABF pourrait représenter à lui seul un marché de 4,5 milliards de dollars en 2022, et de 6,5 milliards en 2028. Shigeo Nakamura, responsable des produits chimiques du groupe, a même récemment déclaré à l'agence Nikkei qu'il ne serait « pas surpris si le segment non alimentaire venait à représenter la moitié de ses bénéfices à l’avenir ». Une transformation qui prouve à quel point la polyvalence et l'adaptabilité sont des valeurs-clés pour les industriels qui comptent prospérer dans la durée.