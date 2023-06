[L’industrie c’est fou] AirScooter, l'aéronef futuriste de Franky Zapata, prend son envol

Survoler de sublimes paysages, voyager aux quatre coins du monde, ne pas tomber dans la routine… Qui n’a jamais rêvé, enfant, de devenir pilote de ligne ? Mais combien d'entre nous, face à la difficulté des études de pilotage et à leur prix, ont mis de côté cette aspiration ? Avec son AirScooter, Franky Zapata, inventeur prolifique qui a imaginé notamment le Flyboard, fait la promesse de rendre les joies du pilotage d’aéronef accessible à tous.

Pilotage automatisé

Le célèbre touche-à-tout a dévoilé cet avion à décollage et atterrissage vertical (VTOL) monoplace lors du salon Viva Tech mercredi 14 juin et a précisé qu’il pourrait être conduit par tout un chacun après une courte formation, sans licence de pilote. En effet, selon lui, le pilotage de l’appareil, largement automatisé, garantit un haut niveau de sécurité.

Hybride électrique, le AirScooter, dont l’empreinte carbone est, selon la société Zapata, comparable à celle d’une voiture individuelle, possède une autonomie de deux heures. Il vole à une vitesse de 80 km/h mais peut atteindre des pointes à 100 km/h et une altitude de 3 000 à 4 000 mètres. Léger, ce VTOL de 3,4 m de long pour 3,4 m de large et 2,56 m de haut pèse 115 kilos à vide et peut transporter jusqu’à 120 kg. Les pilotes en herbe pourront prendre place dans son cockpit largement vitré et se diriger grâce à deux joysticks qui permettent de contrôler la hauteur et la direction.

Un VTOL made in France

L’appareil doit effectuer ses premiers vols habités dès 2024. Mais les plus enthousiastes risquent d’être déçus puisqu’ils auront lieu aux Etats-Unis qui, contrairement à la France, autorisent le pilotage d’avions ultra-légers par des personnes ne possédant pas de licence de pilote. Cette réglementation est «extrêmement complexe en terme de restrictions», expliquait Franky Zapata sur le plateau de BFM Business mercredi 14 juin.

En revanche, son avion sera fabriqué en France et plus précisément à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), près de Marseille. Franky Zapata, qui souhaite offrir à ses futurs clients la possibilité de survoler la célèbre route 66, vise à terme une production de 1 000 unités par an. Il les vendra autour de 100 000 euros à des loueurs partenaires qui proposeront des initiations à partir de 200 dollars (environ 185 euros). Une invention, finalement, loin d’être accessible à tous...