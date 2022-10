[L'industrie c'est fou] Airbus met aux enchères des pièces d'A380

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut s'offrir un morceau d'A380 ! L'avionneur européen Airbus a décidé d'organiser une vente aux enchères exceptionnelle. Prévue initialement fin juin, l'opération s'échelonnera finalement sur trois jours, les 13,14 et 15 octobre, sous la conduite de la maison Labarde. Pas moins de 500 pièces issues d'un A380, le plus gros avion civil de transport de passagers de l’histoire de l'aéronautique, dont le dernier exemplaire a été livré en décembre 2021, seront proposées à la vente, à Toulouse (Haute-Garonne) et sur internet.

«Même si l’A380 n’est plus produit, il reste l’appareil préféré des passagers et volera encore de nombreuses années autour du monde», souligne Paul Meijers, vice président exécutif Location, gestion d’actif et financement avions chez Airbus, à l'initiative de la vente. En 2007, une opération similaire avait été organisée autour du Concorde et avait rapporté 3,2 millions d'euros. Les bénéfices de cette vente aux enchères seront versés à la Fondation Airbus, pour soutenir des initiatives caritatives dans le monde entier et à l’association AIRitage, qui préserve le patrimoine aérospatial.

Entrée d'air de moteur et bar de la cabine affaires

Il y en aura pour tous les goûts. Il sera possible d’acquérir des objets très variés, sélectionnés tant pour leur intérêt technologique qu'esthétique, comme des lampes, des théières, des verseuses à eau ou à lait, mais aussi des hublots et des sièges. Seront également proposés divers équipements, dont des matériels de démonstration des personnels navigants, des panneaux lumineux de sortie de secours, des ceintures de sécurité, ou encore des panneaux latéraux de fuselage ou même des pièces du système propulsif et des aubes de réacteur... Jusqu'à la hache de secours ou la lunette des toilettes. Un véritable inventaire à la Prévert ! Les estimations s’inscrivent en moyenne entre 50 à 2 000 euros par lot, mais s'envolent à plus de 15 000 euros pour des pièces particulièrement imposantes, comme une entrée d'air de moteur de 3,5 m de diamètre et au-delà des 20 000 euros pour le bar de la cabine affaires de l’appareil.

La plupart des pièces proposées sont issues d'un A380 mis en service en 2008 et exploité par la compagnie Emirates avant d'être entièrement déconstruit en 2021 sur le site de Tarmac Aerosave à Azereix, près de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Haute-Pyrénées). D’autres éléments, comme certains sièges business, ont été prélevés sur d’autres A380. «Certaines pièces comme des aubes de moteur ont été peintes par des Street Artistes pour en faire des pièces uniques, d’autres ont également été fabriquées avec des matières premières d’A380, notamment de la fibre de verre et de la fibre de carbone, pour donner vie à des équipements sportifs tels que des longboards, des skates ou des surfs», précise Paul Meijers.