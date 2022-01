[L'industrie c'est fou] Adidas fait flotter un terrain de tennis en plastique recyclé

© Adidas Toutes les balles perdues ont été récupérées à l'issue du match.

Les tortues vertes, les raies mantas, les poissons clowns et tous les autres animaux marins de la Grande Barrière de corail n'ont pas la chance de pouvoir suivre l'Open d'Australie, organisé à Melbourne du 17 au 30 janvier. Mais ils se sont sûrement consolés en assistant à un match de tennis bien plus original. Quelques jours avant l'ouverture du tournoi, la marque de sport Adidas a fait flotter un court sur ses eaux turquoise. Celui-ci ne représentait pas une menace pour leur environnement, mais avait pour vocation de symboliser sa protection, puisqu'il a été entièrement fabriqué avec du plastique et du polyester recyclés.

Pour inaugurer ce terrain atypique, conçu en collaboration avec l'association Parley for the Oceans, le groupe a fait appel au nageur Ian Thorpe, à la kayakiste Jessica Fox, au joueur de rugby Nathan Cleary et à la mannequin Steph Claire Smith, tous quatre d'origine australienne. L'affiche n'est peut-être pas aussi alléchante qu'un match Nadal contre Djokovic, mais montre que la préservation des océans est une préoccupation commune à toutes les disciplines. Toutes les balles perdues ont été récupérées à l'issue de leur partie, ont précisé les sportifs sur leurs réseaux sociaux. Le court de tennis a ensuite été offert à une école locale.

Un continent de plastiques

Cet événement avait également pour but de promouvoir le lancement de la nouvelle collection d'Adidas, dont chaque pièce contient au minimum 75% de déchets plastiques, interceptés avant qu'ils n'atteignent les mers. Plusieurs joueurs participant à l'Open d'Australie, parmi lesquels l'Allemand Alexander Zverev, ont d'ailleurs porté certains de ces vêtements éco-responsables. Pour le géant du sport, le recyclage est présenté comme une priorité. Il collabore avec Parley depuis 2015 et s'est engagé à remplacer le polyester vierge de tous ses produits par du polyester 100% recyclé d'ici à 2024.

Simple stratégie commerciale ou réelle prise de conscience ? Les consommateurs se forgeront leur propre avis. Chaque année, plus de huit millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, ce qui amène les scientifiques à penser que la masse totale de ces détritus pourrait dépasser celle des poissons à l'horizon 2050. Une partie de tennis sur une mer de déchets plastiques aurait tout de suite beaucoup moins d'attrait.