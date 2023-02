[L'industrie c'est fou] A Varsovie, des palourdes contrôlent la qualité de l’eau de la ville

La ville de Varsovie (Pologne) utilise des palourdes pour vérifier la qualité de son eau provenant du fleuve Vistule. Cette affirmation a tout l’air d’une plaisanterie digne du 1er avril, mais il n’en est rien. Comme l’explique la société en charge des réseaux d’eau de la capitale, MPWiK, ces mollusques améliorent son système de surveillance en se refermant dès qu’elles détectent la présence de polluants. Elles complètent ainsi le travail des techniciens de laboratoire, des dispositifs électroniques et de plusieurs espèces de poissons d’eau douce qui contrôlent aussi les fluides.

Concrètement, les palourdes, après avoir été pêchées, sont envoyées au laboratoire pour une période d’acclimatation de deux semaines pendant laquelle elles seront également calibrées. Il s’agit de déterminer l’ouverture naturelle de leur coquille afin de mieux les évaluer plus tard. Une fois équipées de capteurs qui permettent d’enregistrer en continu leur degré d’ouverture, les palourdes sont placées dans un réservoir rempli d’eau provenant de la Vistule ou du lac Zegrze, au nord de Varsovie. Si six individus sur huit ferment leur coquille pendant au moins quatre minutes, et que le taux moyen d’ouverture de l’ensemble des mollusques passe en dessous de 25%, cela veut dire que la qualité de l’eau s’est détériorée. Une alarme se déclenche alors et le personnel doit effectuer des tests.

Un type de biosurveillance qui séduit d'autres villes

«Nous savons que ce n’est pas une situation stressante pour elles. Ici, nous prenons soin de nos collègues», assurait une employée du MPWiK sur la chaîne Youtube du vidéaste Tom Scott en octobre 2022, en parlant bien sûr des palourdes. Au bout de trois mois, celles-ci sont relâchées dans leur environnement naturel, là où elles ont été collectées. Cette initiative a fait l'objet d'un documentaire en forme d’essai philosophique (Fat Kathy de la Polonaise Julia Pelka) qui met en avant la dépendance entre l’homme et la nature. La compagnie de traitement des eaux de Minneapolis (Etats-Unis) utilise pour sa part depuis plus de dix ans les palourdes pour tester la qualité de son eau. En France, plusieurs ports de plaisance corses ont mis en place une biosurveillance (avec des moules, des patelles et des concombres des mers comme bio-indicateurs) pour contrôler la qualité des eaux.