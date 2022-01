[L'industrie c'est fou] A Taïwan, un bâtiment entièrement recouvert de panneaux solaires

© MVRDV Le surplus d'énergie sera redistribué dans le réseau d'électricité de Taipower.

En tant qu'entreprise publique de production et de fourniture d'électricité, le taïwanais Taipower veut donner l'exemple. Pour son nouveau bâtiment destiné à la maintenance et au stockage de ses équipements, le groupe a fait de l'écologie sa priorité numéro un, quitte à opter pour un design hors normes. Situé sur la côte industrielle de Changhua, près de la ville de Taichung, cet édifice baptisé Sun Rock sera entièrement recouvert de panneaux solaires.

Dans un communiqué publié sur son site, le studio d'architecture néerlandais MVRDV explique avoir choisi une forme ronde afin de maximiser la quantité de lumière solaire que la façade photovoltaïque pourra exploiter pour produire de l'énergie, tout en adaptant les contours en fonction de l'orientation du bâtiment. Selon ses prévisions, les 4 000 mètres carrés de panneaux accrochés aux fenêtres devraient générer chaque année 1 million de kWh d'énergie propre, ce qui correspond environ à la consommation annuelle de 220 foyers français et suffit amplement à le rendre autosuffisant.

L'essor du solaire

Le studio prévoit même d'augmenter le nombre de panneaux et d'atteindre ainsi 1,7 million de kWh, pour permettre à Taipower de redistribuer l'énergie via son propre réseau. A l'intérieur de l'édifice, dans une salle nommée Data Room, des données concernant l'énergie produite seront affichées en temps réel. En plus des ateliers de maintenance et des espaces de stockage, le bâtiment comprendra également une galerie accessible au public, plusieurs bureaux, et une vaste terrasse arborée pour profiter du soleil.

La livraison du Sun Rock est prévue pour 2024, les travaux devraient débuter rapidement. D'ici là, installer des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments commencera peut-être à devenir un réflexe. En France, plus de 110 000 familles sont déjà passées à l’autoconsommation solaire. Selon les prévisions d'Enedis, elles pourraient être 4 millions en 2030.