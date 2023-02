[L'industrie c'est fou] A Rétromobile 2023, la soucoupe volante de Renault cherche preneur

Le «concept-char» Citroën utilisé lors du tournage du dernier Astérix et Obélix ne sera pas la seule star du salon Rétromobile 2023. Entre deux allées de vieilles voitures de collection, les visiteurs pourront également admirer... une soucoupe volante ! La 2328 Reinastella de Renault, une carapace ronde au toit vitré, sera même proposée aux enchères samedi 4 février, pour un prix estimé entre 2 000 et 4 000 euros. Une somme que certains trouveront sûrement onéreuse, car le véhicule ne peut ni voler ni rouler, sauf à l'aide du socle qui sera fourni avec…

Rassurez-vous, le constructeur français n'a jamais eu pour ambition de partir à la conquête d'une nouvelle clientèle extra-terrestre. Ce projet résulte en réalité d'un partenariat avec Euro Disney (ancien nom de Disneyland Paris) au moment de l’ouverture du parc, en 1992. La soucoupe volante, haute de 220 cm et longue de 600 cm, était exposée à l’entrée d’une attraction de cinéma à 360° prénommée Visionarium, disparue aujourd’hui.

Un simple objet de collection

Une légende accompagnait ce véhicule, censé évoluer en l’an 2328. La Reinastella serait ainsi conçue «à partir des dernières techniques biomécaniques», «revêtue d'un matériau de synthèse innovant, le dermotylène» et «propulsée par un moteur bio-organique alimenté en fluide "plasmelf"». La maison Artcurial, qui organise les enchères, va ainsi jusqu'à la qualifier ironiquement comme un «organisme vivant». Son générateur lui permettrait quant à lui de se déplacer à 50 km/h en ville à 15 cm du sol et à près de 300 km/h à 150 mètres d’altitude. Tout cela est évidemment faux, mais la soucoupe volante de Renault, qui reprend le nom d’un ancien modèle de la marque produit dans les années 1930, n'en reste pas moins un objet décoratif des plus insolites.

En 2014, la Nasa avait aussi conçu et testé sa propre «soucoupe». Il s’agissait en fait d’un décélérateur supersonique à faible densité imaginé pour permettre à de lourdes charges de se poser en douceur sur Mars. A l’arrêt pendant plusieurs années faute de financements, le projet a repris en novembre 2022 avec le test réussi d’un nouveau bouclier thermique.