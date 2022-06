[L'industrie c'est fou] A Paris, produire de l'électricité avec... des tourniquets de métro !

«Montrer au plus grand nombre qu’il existe des sources d’énergies vertes exploitables autour de nous.» C’est l’ambition de la campagne de communication imaginée par l’énergéticien espagnol Iberdrola. Et elle pourrait bien marquer les esprits de navetteurs parisiens qui transitent par la station de métro Miromesnil (8e arrondissement) ces mercredi 15 et jeudi 16 juin. Pendant ces deux jours, une fois leur titre de transport validé, les usagers de la RATP pousseront un tourniquet d’un genre nouveau, doté de pales d’éoliennes.

Au total, six prototypes vont être installés. Et ils ne seront pas là pour faire de la figuration ! Iberdorla a collaboré avec treize élèves de l’école d’ingénieurs Junia basée à Lille pour transformer les traditionnelles barres en acier inoxydable en générateurs d’énergie verte. Et ce, à chaque passage. Ce qui n’a pas été une mince affaire. «Le principal challenge technique a été d’arriver à créer de l’énergie avec un mouvement non continu et très court», souligne Iberdorla dans un communiqué. Le tourniquet n’effectue en effet qu’un tiers de tour seulement par passage.

«Chauffer électriquement quatre foyers pendant environ 10 ans»

Tous ont été entièrement conçus à partir de matériaux bio-conçus, biosourcés et recyclés. L’usinage des pièces a été fait localement, indique Iberdorla, sans préciser où les tourniquets ont été fabriqués.

«Ces 6 tourniquets dans la station permettront d’alimenter les écrans du quai, explique Vincent Hongre, étudiant en cinquième année d'ingénieur en système électrique à Junia. Mais si on développait ces tourniquets à l’échelle du métro parisien, ils pourraient générer environ 150 MWH par an, de quoi faire chauffer électriquement 4 foyers pendant environ 10 ans.»