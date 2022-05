[L’industrie c’est fou] A Londres, une sculpture de 350 arbres pour célébrer le jubilé de platine d’Elizabeth II

En juin, la reine d’Angleterre Elizabeth II fêtera ses 70 ans de règne. Une longévité à laquelle fera écho une sculpture créée pour l’occasion, incarnant aussi un symbole de longévité : l’arbre. Face au palais de Buckingham, à Londres (Royaume-Uni), une œuvre de 21 mètres de haut concentrant 350 arbres indigènes britanniques sera installée. Installés dans des pots en aluminium, ils seront soutenus par une structure en acier recyclé. Les supports en bois seront labellisés FSC. Un projet conçu par l’agence londonienne Heatherwick studio.

« C'est un honneur pour nous de créer l'arbre des arbres. La structure est issue d'ateliers et de pépinières à travers le pays dans le cadre d'une incroyable campagne qui change littéralement le paysage de notre nation », se réjouit Thomas Heatherwick, designer. Un millier d’arbres ont été plantés par les Britanniques, dans le cadre d’un appel lancé au préalable, entre les mois d’octobre 2021 et de mars 2022. Un moyen de rappeler qu’Elizabeth II a contribué à planter plus de 1 500 arbres à travers le monde depuis le début de son mandat.

Les arbres offerts à l’issue de l’événement