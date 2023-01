[L'industrie c'est fou] A la place des gouvernes, cet X-plane utilisera des flux d’air pour se diriger

L’avion à l’esthétique surprenante du programme Crane de l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense (Darpa) vient de franchir une nouvelle étape. L’organisme américain a annoncé, le 17 janvier, avoir signé un contrat avec Aurora Flight Sciences, la filiale dédiée à la recherche aéronautique de Boeing, pour qu’elle planche sur la conception technique détaillée de l’appareil et sur son logiciel de vol. Cette dernière avait déjà réalisé avec succès la phase 1 du projet, qui consistait en la conception préliminaire de l'avion ainsi qu'en des essais en soufflerie.

Un avion qui ne manque pas d’air

Révolutionnaire, ce X-plane d’un peu plus de 9 mètres d’envergure et d'un poids de près de 3 tonnes n’a pas encore été baptisé. Il sera doté d’un système d’«active flow control» (AFC, contrôle actif des flux) à la place des traditionnelles gouvernes de vol afin de supprimer leur poids et la contrainte mécanique qu’elles représentent.

Crédit : Aurora Flight Sciences

Concrètement, de l’air comprimé sera distribué aux effecteurs AFC répartis sur les surfaces de vol. En contrôlant l’intensité de ces flux d’airs, le pilote pourra manœuvrer l’avion. Cette technologie permettra «l’élimination des gouvernes de vol, la réduction de la traînée et le vol à angle d’attaque élevé, des ailes plus épaisses pour l’efficacité structurelle et l’augmentation de la capacité de stockage de carburant, et des systèmes hypersustentateurs simplifiés», juge la Darpa dans un communiqué de presse. Elle pourrait autant servir à l’aviation civile que militaire.

Après avoir travaillé sur la conception technique du X-plane, Aurora Flight Sciences entamera la phase 3, au cours de laquelle elle construira cet avion dans ses installations en Virginie, en Virginie-Occidentale et dans le Mississippi. Les premiers essais en vol sont prévus pour 2025.