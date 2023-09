[L’industrie c’est fou] A la Fashion Week de Londres, JW Anderson présente des vêtements en pâte à modeler

On pensait avoir tout vu en matière de mode mais, grâce à leur inventivité sans limite, les créateurs continuent de nous surprendre ! La preuve avec le directeur artistique de la maison Loewe Jonathan Anderson qui, du haut de ses 39 ans, n’a rien perdu de son âme d’enfant. L’Irlandais a présenté samedi 16 septembre à Londres des vêtements… en pâte à modeler ! Les mannequins ont défilé arborant des shorts et des sweat-shirts à capuche colorés rigides qui leur donnait l’allure de personnages de jeux vidéo.

Une manière pour le styliste de rendre hommage à la plasticine, équivalent britannique du Play-Doh américain, inventée en 1897 par le Britannique William Harbutt et toujours fabriquée dans la région d’origine de Jonathan Anderson, l’Irlande du Nord. «Les méthodes classiques du drapé sont remplacées par le moulage manuel. […] Les vêtements sont sculptés et deviennent conceptuels et malléables», explique Jonathan Anderson, qui a voulu «mettre le ludique dans le pragmatisme et le pragmatisme dans le ludique» à travers ces pièces, sur Instagram. Parmi de nombreux commentaires enthousiastes, quelques internautes s’interrogent à juste titre sur la possibilité de s’assoir avec de tels habits…

Surfer sur la nostalgie

Quoiqu’il en soit, ces vêtements semblent ravir les nostalgiques. C’est d’ailleurs sur ce phénomène que Play-Doh surfe régulièrement. En 2020, la marque appartenant au groupe Hasbro a créé une édition de pâte à modeler destinée aux adultes. Sa particularité ? Des odeurs surprenantes. Les grands enfants peuvent ainsi choisir entre des arômes de pelouse, de viande fumée, de café ou encore de caoutchouc pour donner vie à leurs créations !