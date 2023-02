[L'industrie c’est fou] À Amsterdam, 7 000 places de parking pour vélos immergées sous l’eau

Amsterdam est reconnue mondialement comme étant l’une des places fortes du vélo - certains chiffres annoncent jusqu’à 1 million de bicyclettes en circulation pour 880 000 habitants dans la capitale des Pays-Bas. Un succès qui oblige les autorités à s’adapter, malgré un cadre urbain contraint. Elles pensent avoir trouvé la solution avec un parking flambant neuf, riche de 7 000 emplacements, contigu à la gare centrale afin de favoriser la multimodalité… et immergé sous un bassin, l’Open Havenfront qui a même gagné en surface. Les bateaux viennent même d’y reprendre leur fonctionnement, au terme de quatre années de travaux.

Pour réaliser l’ouvrage, l’entreprise de construction néerlandaise Max Bögl a commencé par abaisser de 70 centimètres les voies aux alentours, afin de faciliter le déplacement des engins de chantier dans cette zone de centre-ville. Le tracé d’un tramway a légèrement été modifié. 85 millions d’euros ont été nécessaires au total pour le projet, qui a aussi induit un remodelage de l'entrée de la gare centrale et de plusieurs ponts.

Le parking pendant sa construction. Crédit : ville d'Amsterdam

«Une huître imaginaire»

Hormis des escalators en pente douce qui conduisent les cyclistes à 9 mètres sous terre, l’impression d’entrer dans un souterrain a été gommée en plusieurs points. «Le cycliste entre dans une huître imaginaire avec un extérieur rugueux de basalte et de pierre naturelle et un intérieur lisse et léger», narre Wurck, l’agence d’architecture en charge du projet du Stationsplein. Convaincre les cyclistes de descendre dans le parking était une nécessité, puisque les emplacements réservés ont été supprimés des rues adjacentes. Un deuxième parking de 4 000 places ouvrira fin février dans le quartier : «Sans supports à vélos, la rue est plus facile à nettoyer, elle est rangée, bien agencée et sécurisée», justifie la municipalité d’Amsterdam.

En 2017, toujours aux Pays-Bas, la ville d’Utrecht avait inauguré un parking souterrain plus conventionnel, mais ici aussi réservé aux vélos, avec 12 000 places.