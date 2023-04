L’industrie automobile chinoise fait son retour en force au salon de Shanghai

Les constructeurs chinois vont montrer les muscles. Le salon automobile de Shanghai ouvre ses portes du 18 au 27 avril, en plein effort de relance économique de la Chine. Après l’annulation du salon de Pékin en 2022 et après les perturbations liées à une stratégie zéro-Covid ultra-stricte, le pays compte bien rappeler qu’il représente de très loin le plus gros producteur de voitures dans le monde. Et cette position dominante risque bien de se renforcer avec l’électrification.

[...]