L'industrie américaine des puces se développe, l'EPR de Flamanville encore en retard : le Top/Flop de la semaine

Top : Expansion fulgurante pour la production américaine de puces

L’adoption du Chips and Science Act, à l’été 2022, a déclenché l'annonce de plus de 40 projets privés d’investissement dans le secteur des puces aux Etats-Unis. Des projets portés par 36 industriels, dans 16 Etats différents, représentant 200 milliards de dollars d'investissements. 23 nouvelles usines et 9 extensions devraient voir le jour. Substrats, gaz, produits chimiques ou équipements de fabrication sont également concernés par ce coup de pouce industriel. Les Etats-Unis détiennent 12% de la production mondiale de semi-conducteurs.

Flop : 6 mois de plus pour l’EPR de Flamanville