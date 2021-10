L'indien Reliance rachète le fabricant de panneaux solaires norvégien REC Solar

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rec Solar L’usine de Hambach (Moselle) pourrait devenir la principale usine de panneaux photovoltaïque de REC Solar, devant celle de Singapour (photo).

Le conglomérat indien Reliance Industries Ltd a annoncé dimanche 10 octobre avoir racheté le fabricant norvégien de panneaux solaires REC Solar Holdings pour 771 millions de dollars (environ 666 millions d'euros) au chinois China National Bluestar. Ce géant du pétrole et des télécommunications avait annoncé en juin qu'il investirait 10,1 milliards de dollars (environ 8,7 milliards d'euros) dans les énergies renouvelables sur trois ans et ambitionne d'atteindre la neutralité carbone en 2035.

Verdir l'Inde

Détenue par l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, la société prévoit de développer une capacité solaire d'au moins 100 gigawatts d'ici à 2030, tandis que le gouvernement indien table sur un objectif de 450 GW au total. Le rachat de REC Solar « va permettre à l'Inde de devenir un leader mondial dans la transition vers les énergies vertes pour surmonter la crise climatique », a commenté l'homme d'affaires dans un communiqué. Le deuxième pays le plus peuplé de la planète dépend pour l'instant du charbon pour plus de 70 % de sa production, contre seulement 4 % pour l'énergie solaire.

Cette opération aidera également Reliance à se développer ailleurs en Asie, en Australie, aux États-Unis et en Europe. REC Solar devrait d'ailleurs confirmer en décembre l'implantation de sa prochaine giga-usine de panneaux photovoltaïque dans la ville d’Hambach (Moselle). Un projet annoncé fin 2020 qui a pour objectif de produire quelque 2 000 mégawatts crête (MWc) par an, grâce à un investissement de 680 millions d’euros. Mais pour voir le jour, ce projet doit encore obtenir un prêt bancaire ainsi qu’une subvention à hauteur de 100 millions d'euros de la part de l’Union européenne.

Avec Reuters (Nidhi Verma, Sethuraman NR, William Mallard; édité par Jan Harvey et Barbara Lewis)