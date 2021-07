L'indice Nikkei à Tokyo finit en baisse de 0,38%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi après deux séances consécutives de hausse, les investisseurs attendant l'audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, au Congrès américain et les résultats de grandes sociétés.L'indice Nikkei a perdu 0,38% à 28.608,49 points et le Topix, plus large, a cédé 0,2% à 1.963,68 points.

© KIM KYUNG-HOON La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi. L'indice Nikkei a perdu 0,38% et le Topix, plus large, a cédé 0,2%. /Photo prise le 4 janvier 2021/REUTERS/Kim Kyung-Hoon (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).